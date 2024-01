Fotballklubbene Haugesund og Avaldsnes med planer om samarbeid rundt kvinnesatsing

Viking-stjerne fyrer løs mot egen klubb: – Det er motbydelig

– I to og et halvt år har jeg gjort alt jeg kunne, så er dette takken. Det er motbydelig. Jeg hadde aldri i verden sett for meg at vi skulle havne her, sier Vikings midtstopper David Brekalo til Stavanger Aftenblad.

Sloveneren kom til Viking sommeren 2021 og ble raskt en nøkkelspiller for laget. Ved flere anledninger har utenlandske klubber vist interesse for Brekalo, men Viking har sagt nei til budene som har kommet inn.

Brekalo forteller at han og agenten var enig i avgjørelsen om å si nei til danske Midtjylland i fjor sommer, fordi Viking da kjempet om seriegull. I sesonginnspurten var Brekalo skadet i en lengre periode og Viking endte på fjerdeplass etter en fryktelig høstsesong.

Nå sier Brekalo at han føler seg sviktet av Viking, som har sagt nei til budene fra Orlando City i vinter. Ifølge Brekalo hadde han og Viking en muntlig avtale om at de ville selge ham nå i vinter.

Til Aftenbladet svarer Vikings sportssjef, Erik Nevland, på kritikken.

– Først av alt er det viktig å poengtere at vi ønsker David alt godt. Han har vært og er en bauta for oss. Vi jobber hardt med at han skal få sine ambisjoner oppfylt, men må samtidig også jobbe mot det som er riktig for klubben vår, svarer han blant annet, og sier at de ikke har gitt Brekalo eller hans agent noen lovnad rundt en overgangssum.