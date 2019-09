Fossli tilbake på akuttavdelingen: – Jeg husker ingenting

Langrennsløperen ser seg om i sykehuslokalene på Ullevål.

13. august var datoen han var her sist. 26-åringen ble innlagt etter å ha fått hjertestans under en kjøretur sammen med kjæresten Henriette.

– Her jobber det flinke folk, kommenterer Fossli, som ble innlagt på Ullevål etter hjertestansen.

Kjøreturen og oppholdet på akutten husker han imidlertid ingenting av.

– Jeg kjenner meg ikke igjen og jeg husker ingenting. Men jeg er hundre prosent sikker på at det var flinke folk som tok vare på meg, så jeg er ikke bekymret for det, legger han til.

– Men jeg håper det var første og siste gang, smiler han.

– Litt rart

Mye har skjedd siden den dramatiske augustdagen. Fossli er på beina igjen etter hjertestansen, og selv om han er langt unna aktivitetsnivået før hjertestansen, kan han trene forsiktig.

– Du blir rastløs av å gå hjemme hele tiden. Men det var godt å komme ut herfra (sykehuset) og få litt frisk luft. Jeg har gått noen turer og fått svettet litt. Det var deilig.

– Men jeg kan ikke fly altfor fort i motbakkene lenger. Jeg må holde meg litt mer i ro. Holde pulsen nede, understreker han.

Fossli har fått operert inn hjertestarter og går også på betablokker etter hjertestansen.

– Det er litt rart, forteller han.

Han har ennå ikke vent seg helt til hjertestarteren.

– Når du står i bar overkropp om kvelden og pusser tennene så ser du den ganske godt. Men det er bare en trygghet for meg og kjæresten min, legger han til.

TENKER PÅ FREMTIDEN: Fossli sier han kanskje må legge opp som skiløper på toppnivå. Foto: Tommy Barstein / NRK

Nye tester

I oktober skal det tas nye tester av langrennsløperen, men 26-åringen har allerede begynt å innstille seg på at langrennskarrieren er over.

– Det er en risiko for at jeg må legge opp. Det er det absolutt. Så det kan nok være at jeg må finne meg noe annet å gjøre. Men jeg må vente og se litt når det gjelder akkurat det, svarer han.

Fossli vet at det blir et vanskelig valg. Det viktigste for ham vil være tilbakemeldingene fra legene.

– Men hvis alle anbefaler meg at dette kan du ikke gjøre mer, så ser det mørkt ut.

– Jeg har ikke tenkt så altfor mye på det foreløpig, jeg skal ta en del tester til og det er greit å ha alt på bordet før det man tar det valget. Da blir ikke det så viktig. En skal være glad så lenge en lever. Men langrenn har vært en stor del av livet mitt, så det er en stor avgjørelse som skal tas.

SKRYTER AV HJELP: Fossli er fornøyd med hjelpen han har fått på Ullevål sykehus. Foto: Tommy Barstein / NRK

– Følt meg topp trent

Årets sesong ser uansett ut til å være kjørt for langrennsløperen.

– Men jeg skulle gjerne ha vært sammen med gutta i høyden i Frankrike. Jeg ønsker dem all mulig suksess, forteller han.

Foreløpig har ikke legene greid å finne noen årsak til hvorfor hjertet hans stoppet denne dagen,

– Det er veldig vanskelig å si. Folk spør meg om det er usunt det vi holder på med, men jeg har følt meg topp trent og superfrisk veldig lenge. Det er vanskelig å konkludere med noen årsak, kommenterer han.

– Kan toppidretten være årsak til dette?

– Det kan hende. Men når de ikke greier å finne noen årsak på Ullevål, så tror jeg ikke at jeg skal bidra med noen ekspertise.

Fossli takker de som til stede da hjertet stoppet under kjøreturen med kjæresten. Ikke minst syklisten som ga ham livreddende behandling.

– Han er en veldig hyggelig kar, sier Fossli, som har snakket med ham på telefon.

– Jeg skal få møtt ham en gang også, lover han.