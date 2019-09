– Det er en sannsynlighet for at jeg ikke kan satse videre. Det er veldig mye som er usikkert. Det er selvfølgelig veldig kjedelig, men i disse situasjonene er du jo bare glad for at du lever.

Det sier langrennsløper Sondre Turvoll Fossli i et intervju publisert på skiforbundets nettsider.

I intervjuet sier han at han var så heldig som han kunne være når hjertet først stanset da han var ute på kjøretur med kjæresten.

– Det var veldig mye som klaffet den dagen. Det er kjedelig at slike ting skjer, men når det først skjer var det et bra sted å få det på.

Operert inn hjertestarter

Nøyaktig hva som gikk galt, er fremdeles ikke klart. Langrennsløperen, som tok sin første og foreløpig eneste verdenscupseier i 2015, forteller at de fremdeles venter på svar fra noen prøver.

– Vi har tatt noen genprøver og blodprøver, og mange forskjellige tester. Vi har og gjort et inngrep, så nå har jeg en ICD som det kalles, en hjertestarter, som er montert mellom brystmuskelen og huden. Den tar godt vare på meg nå i hvert fall.

Men Fossli sier at han nå føler seg bra.

– Jeg er mer frisk enn syk. Det har skjedd en hendelse, men alt annet tilsier at jeg er topptrent, ung og sprek. Jeg er egentlig veldig frisk, det er det ingen tvil om.

LETTET: Selv om karrieren kan være over er Sondre Turvoll Fossli glad for at det endte godt etter hjertestansen i august. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Husker ingenting av bilturen

Fossli retter han en stor takk til dem som var til stede da hjertet stoppet under kjøreturen med kjæresten Henriette.

– Vi skulle ta av til Skøyen, og så svingte jeg ut på motorveien igjen. Henriette spurte hva vi skulle, og jeg svarte bare nei. Jeg sluknet omtrent samtidig som bilen stoppet. Jeg fikk hjertestans, rett og slett, sier Fossli.

Da reagerte både kjæresten, bilister og syklister raskt.

– Jeg har blitt fortalt at Henriette ringte etter ambulanse med en gang. Så fikk hun krabbet over meg og dratt meg ut av bilen. Det var i hvert fall to personer som var behjelpelig, han ene stod nærmest med bilen sin. Han kom ut og hjalp til. En av dem skrek at jeg ikke pustet. En syklist som var på vei til jobb, som kunne hjerte-lunge-redning hoppet av sykkelen og startet med det på stedet. Jeg har mye å takke personene som var til stede for.

Etter hvert kom ambulansepersonell, og fikk gjenopplivet Fossli etter to støt med hjertestarter. All informasjon om hendelsesforløpet har Fossli fått fra andre. Han husker selv ingenting av det som skjedde.

– Jeg mener å huske at jeg stod opp om morgenen og satt meg i bilen. Mer husker jeg ikke av den dagen. Alt annet har jeg blitt fortalt. Jeg husker egentlig ingenting av bilturen, forteller Fossli.