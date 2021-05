Forventer ville slag mot uforutsigbar ballkunstner – men Ruud har et ess i ermet

Ruud sa det best selv etter at kvartfinaleplassen var klar:

– Det blir en interessant match. Han kan slå de villeste slag og kanskje de villeste feil. Han går for mange utrolig slag og får til mange av dem, sa Ruud til Eurosport etter seieren.

For på den andre siden av nettet i morgendagens kvartfinale i Madrid, står Alexander Bublik.

23-åringen er nesten to meter høy og er blant sesongens mestvinnende på ATP-touren, det er det flere grunner til.

Uforutsigbar ballkunstner

For ikke bare har Bublik en enorm rekkevidde med sin lange vekst, han har også et vidt spekter av slag i sitt arsenal.

– Bublik er en ekstremt talentfull ballkunstner. Han kan slå alle slag, han rykker litt i spillet. Så han er ikke som Casper, som er litt mer maskinspiller med voldsomt fotarbeid og godt trykk hele tiden, forklarer Eurosports tennisekspert Øivind Sørvald og fortsetter:

– Han varierer voldsomt i spillet sitt. Det betyr at det kommer baller med voldsom hastighet, spinn og lengde.

FAVORITT: Sørvald omtaler Bublik som en uforutsigbar ballkunstner, men mener Ruud er favoritt i kvartfinalen. Foto: Erik Johansen / NTB

Sørvald som og jobber som utviklingsansvarlig i Tennisforbundet og tar seg av analyse for Ruud, kjenner både nordmannens spill og de fleste motstanderne sitt.

Og blant Bubliks mange slag er det én gjenganger. En underarmsserve som har tatt en rekke motstandere på sengen tidligere.

– Da handler det om å være til stede, voldsom konsentrasjon. Her må man være veldig skjerpet, og Casper har vist hvor skjerpet han er i denne turneringen. Jeg tror det blir en vanskelig kamp, men jeg tror Casper er favoritt.

Dette er Ruuds fordel

Samtidig har Ruud vist en rekke ganger at han både kan stå imot og slå de aller beste i tennisverdenen.

Og denne uken i Madrid har nordmannen en spesiell alliert som kan vise seg å bli utslagsgivende, høyden.

Turneringen i Spania spilles ca. 600 meter over havet, der er luften tynneren enn ved havnivå og luftmotstanden mindre.

Det taler til fordel for Ruud. For nordmannen har evnene til å sette enorm spinn på sine baller. I Monte Carlo slo han baller som spinner med en hastighet på 60 omdreininger per sekund.

VILL SPINN: Casper Ruud kan få enda mer ut av sinn ville toppspinn i høyden i Madrid, forklarer Øivind Sørvald. Foto: Sergio Perez / Reuters

– Toppspinen den skaper en kontroll på lengden på ballen. Når det er tynnere luft så er faren for at du slår litt langt stor. Derfor er det en fordel for Casper oppe i høyden her å ha litt større rotasjon på ballen, forklarer Sørvald og fortsetter:

– Han ligger nå i snitt med 10 prosent mer rotasjon på ballen enn de andre som spiller med mye spinn, som Nadal så ligger han omtrent 10 prosent i gjennomsnitt på grunnslagene over Nadal også. Det gjør at han slår lite feil på lengden, noe de fleste gjør i denne turneringen.