Ruud tok grep før kjempeskalp

Ruud tok kjempeskalp

Diego Schwartzman har vært en lei nøtt for Casper Ruud. I 2. runde i Monte Carlo Masters slo nordmannen endelig den topp-ti-rankede argentineren. Ruud vant med 6-3, 6-3 og tok dermed en etterlengtet tennisskalp. Ruud og Schwartzman har møttes fire ganger tidligere. To ganger på grus og to ganger på hard court, og alle endte med norsk tap.