Forsker på mensen og prestasjon – sliter med å få nok idrettskvinner til å stille opp

– Vi forventet at det skulle være flere kandidater til prosjektet, sier Taylor til NRK.

Kanadieren er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø. Hun driver ett av delprosjektene i det såkalte FENDURA-prosjektet, som har som mål å forbedre kunnskapen om kvinnespesifikke temaer innen idretten.

Hennes forskning går ut på å kartlegge hvordan menstruasjonssyklusen til det hun har definert som «normalt menstruerende kvinner» påvirker det fysiske prestasjonsnivået i utholdenhetsidretter.

Trenger 10-20 idrettskvinner

Med base i Trondheim har Madison Taylor i løpet av de 14 siste månedene hatt rundt 50 idrettskvinner innom prosjektet.

STYRKETEST: Skierg er en av de fysiske testene som gjennomføres i laboratoriet på St. Olavs hospital. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Rundt 35 av dem er igjen. Det er ikke nok.

– Det er vanskelig å si hvor mange vi trenger, men det hadde vært veldig bra om vi hadde ytterligere rundt 10-20 kvinner aktive i prosjektet, ettersom det hender at noen faller ut, eller at noen har avvik i menstruasjonssyklusen. Vi håper å få et antall som gjør at forskningen blir statistisk signifikant, sier hun når NRK møter henne i forskningslaboratoriet på St. Olavs hospital i Trondheim.

«Statisk signifikant» betyr at forskningen har så mange testobjekter at ikke konklusjonene i for stor grad påvirkes av tilfeldigheter.

Utfordringen er ikke ukjent i lignende forskning som er gjort.

– Problemet med tidligere prosjekter av denne typen, er at de gjør undersøkelser med for få kvinner. Så når resultatet blir publisert, er ikke gruppa stor nok til å gjøre resultatet statistisk signifikant, forteller hun.

Regulær syklus og mye trening

– Hva slags kvinner er det du er på utkikk etter?

– Vi leter etter utholdenhetstrente kvinner som er normalt menstruerende. Det vil si at de ikke bruker hormonelle prevensjonsmidler og har en relativt regulær syklus på mellom 21 og 40 dager, og som trener 8-10 timer i uka, sier Taylor.

I utgangspunktet planla hun å forske på langrennsløpere og skiskyttere, men nå har hun åpnet fra utøvere innen utholdenhetsidretter som løping, sykling, svømming og orientering.

Blant dem som deltar i prosjektet, er skiskytteren Malin Auganæs Bergtun. Hun stiller opp for å vise NRK hvordan laboratorietesten foregår. Først testes laktat på tredemølle, deretter måles spenst i en hoppetest før styrkes måles på en såkalt skierg stakemaskin.

Til slutt måles det maksimale oksygenopptaket på mølla.

– Det er veldig spennende å være med og bidra i en sånn forskning. Det er jo ikke gjort så mye forskning på kvinner og trening før. Så er det veldig positivt om man kan gjøre forbedringer i sin egen trening som en kan ta med seg videre, sier Bergtun.

VIKTIG FORSKNING: Malin Auganæs Bergtun synes det har vært verdt å sette av tid til å stille opp i forskningsprosjektet. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Oppfordrer andre til å delta

– Hva krever det av deg som utøver å være med i prosjektet?

– Først må jeg følge med på menstruasjonssyklusen hvor jeg er. Og så er det i tre ulike faser av syklusen at jeg skal komme ned hit og teste meg, sier skiskytteren.

Hun erkjenner at det har vært krevende å få testingen til å passe inn i tidsskjemaet, men føler det er verdt det. Derfor oppfordrer hun andre til å stille opp for at kvaliteten på konklusjonene i prosjektet skal bli så verdifulle som mulig.

– Jeg synes egentlig alle som har mulighet til å være med bør benytte muligheten. Du kan lære mye om deg selv og bidra til et viktig forskningsprosjekt, sier Malin Auganæs Bergtun.

Hun sesongåpner på Sjusjøen til helga, mens Madison Taylor fortsetter jakten på flere forskningsobjekter. Forskeren har følgende appell for å få flere idrettskvinner til å melde seg for testing i Trondheim, Meråker, Tromsø og Oslo-området.

– Det er en veldig verdifull mulighet for kvinner til å lære mer om kroppen sin. Når du deltar i denne studien, gir vi deg muligheter til å følge med på menstruasjonssyklusen, vi gjør grundige hormonelle undersøkelser og undersøker beintettheten. I tillegg gir de fysiske testene en verdifull status på formen, påpeker doktorgradsstipendiaten.