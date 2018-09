Forholdene overrasket roerne – nekter å sjekke værmeldingen

Ro-VM i Bulgaria har ikke startet helt smertefritt for de ferske europamesterne. Kristoffer Brun og Are Strandli var forberedt på det meste, men ikke at det skulle blåse fra alle kanter.

– Vi hørte med flere som hadde vært her en del før, og de sa at i Plovdiv blåser det aldri! Så det var overraskende, forteller Strandli til NRK.

– Det var både side- og motvind, og det ble veldig urettferdige forhold. Man går i kjelleren uten å få den farten man ønsker, mens noen får det gratis. Da blir det veldig spesielt, forklarer han noen timer etter at gutta avanserte med tredje beste kvartfinaletid.

Vil ikke vite

GLADE RO-GUTTER: Kristoffer Brun og Are Strandli. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Derfor unngår nå den norske duoen alt som er av værmeldinger før semifinalen torsdag.

– Jeg orker ikke bruke krefter og unødvendig energi på at det kanskje blir halvdårlig. Vi kan bli positivt overrasket, eller bare takle det så godt vi kan, sier Strandli.

Den nye strategien får makkeren til å flire.

– Are har gått fra å søke kunnskap om absolutt alt og alle, til ikke å vite noe om hverken forhold eller konkurrenter, og det tror jeg i grunn er bra. Da bryr man seg mest om det vi kan gjøre noe med, og det er vår roing, påpeker Brun.

Uenige om favorittstempel

Han har slitt med en kraftig forkjølelse i forkant av mesterskapet, og mistet så mye som åtte dager ro-trening. Likevel tror både Brun og Strandli at den tøffe onsdagen bare gir dem en fordel i forhold til konkurrentene.

– Om noe så kom vi styrket ut av denne dagen. Kristoffer er på en veldig stigende kurve. Det var bra vi fikk et jobbeløp i dag, og jeg tror det bidrar positiv. Det kan være med på å utløse superformen, mener Strandli.

– Jeg tror vi er godt trent og tåler flere harde løp, legger Brun til.

De kom til mesterskapet som klare gullfavoritter – men er litt uenige om de fortsatt er det.

– Vi har egentlig skrinlagt favorittstempelet med denne inngangen, men vi har troen på at vi kan kjempe om gullet om vi får litt mer oppsving på formen, mener Brun.

– Nei. Konkurrentene frykter oss ikke mindre enn før VM. Dette har ikke lagt en demper på noe. Vi kom litt skeivt inn i mesterskapet med sykdom, men vi vet at vi trenger noen løp for å komme i form, mens andre kommer inn og er best i starten. Det er faktisk perfekt, sier Strandli.