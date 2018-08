FØRSTE EM-GULL: Kjetil Borch vinket til publikum da EM-gullet var et faktum. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Dermed sørget roerne for to norske EM-gull på en knapp time i Glasgow.

Og der dobbeltsculleren parkerte rivalene, tok Borch gullet på dramatisk vis.

– De siste åtte månedene har vært jævlig tøffe. Det siste året har jeg hatt to leddoperasjoner og den siste var rundt nyttår. Jeg har jobbet så «jækla» hardt, for å si det mildt, og det har vært skikkelig, skikkelig tøft å komme tilbake både fysisk og mentalt. Så det å krysse mållinjen først i dag, betyr enormt mye for meg, sier Borch til NRK.

28-åringen, som fra før har VM-gull i dobbeltsculler, holdt unna og vant med tiden 6.49,95 foran Litauen og Sveits.

Kjenner smerter

Borch forteller at han ikke fikk rodd på tre måneder etter operasjonen og mistet nesten tre kilo muskelmasse i høyrebeinet.

– Man mister kondisjonen totalt. Jeg var tilbake på juniornivå i mars og ble slått av mann og mus, beskriver Borch.

– Jeg prøver å ta lengre tak, men da belaster jeg venstre hamsting, for mentalt så er høyrebeinet fremdeles litt skadet, ler Borch.

– Så du kjenner litt i høyrebeinet?

– Ja, man kjenner smerter hvis man tøyer litt for langt når man ror, sier Borch.

Også Strandli kronet et imponerende comeback etter å ha tatt seg et friår i fjor for å jobbe som journalist.

Den norske båten var overlegen i både semifinale og finale.

– Jeg lurer på hva han har gjort på kontoret, fordi han er jævlig sterk nå altså. Det er utrolig bra, litt overaskende, men samtidig ikke – han er en ulv i fåreklær, sier Brun til NRK.

Her kan du se hele finalen der Are Strandli og Kristoffer Brun vant EM-gullet. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se hele finalen der Are Strandli og Kristoffer Brun vant EM-gullet.

– Trodde deres tid var over

Duoen har lenge hatt et godt forhold til de irske brødrene Gary og Paul O'Donovan, som denne gangen måtte se seg knust.

Brødrene er både imponert, og overrasket, over hvor sterkt Strandli og Brun har kommet tilbake.

– Vi trodde at deres tid var over, for å være helt ærlig. At de var blitt for gamle, særlig siden Are tok et friår. Da vi kom ned dit sa vi til Are: «Du må komme tilbake, Kristoffer er helt håpløs i singel». Og nå er han tilbake og slår oss, så vi angrer litt på det, smiler Paul O'Donovan.

Strandli innrømmer at friåret ble tatt med en viss risiko.

– Du risikerer å miste alt av følelse og teknikk. Og det kan ta veldig lang tid å komme tilbake fysisk. Men det har vært lettere å komme tilbake når du har Kristoffer og resten av laget som pusher så bra, sier 29-åringen.

Når nordmennene får høre det vennskapelige stikket fra irene, kontrer duoen:

– Vi ga vel et svar i dag.

– Henger høyt

Vi fikk et hint av søndagens gulløp da den norske båten kontrollerte seg enkelt videre fra lørdagens semifinale.

Også i finalen hadde duoen mer å gå på.

– Det verste er at det føltes som om at hvis vi måtte, hadde vi et lite lager til. Vi «safet» ikke, men hadde en enda mer desperat spurt inne, sier Brun.

– Det var vel ikke noe tvil om at vi hadde kontroll på feltet, men man er jo pinnestiv, så et lite feiltak gjør at man er borte. Man tviholder, teller tak og håper mål nærmer seg, sier lagkameraten Strandli.

De irske brødrene var blant gratulantene i kø. Trener Johan Flodin kom også løpende med klemmer og gratulasjoner.

– Dette henger veldig høyt, sier Brun, som fikk høre nasjonalsangen og se flagget vaie mens solskinnet tittet frem.

Strandli og Brun står fra før med blant annet OL-bronse (2016), VM-gull (2013) og EM-sølv (2013), men dette er altså først gang duoen står øverst på EM-pallen.