Roernes marerittdøgn under EM – ned to kilo hver på 90 minutter

– Kom igjen, gutter. La oss gå og slanke oss, så blir det lettere i morgen, roper den irske lettvektsroeren Gary O'Donovan inn i teltet til Kristoffer Brun og Are Strandli.

Den norske duoen har nettopp vunnet forsøksheatet med beste tid av samtlige i EM – i Strandlis mesterskapscomeback.

Smilet er bredere nå, der de står med energibarer og drikkeflaske, enn den var da de våknet grytidlig torsdag morgen. Da veide de nemlig totalt fire kilo for mye for å få konkurrere i lettvekt dobbeltsculler i Strathclyde Country Park like utenfor Glasgow. De hadde noen særs tøffe timer foran seg.

– Hvis jeg hadde husket hvordan det var, er det ikke sikkert jeg hadde begynt igjen, sier Strandli.

Kiloene rant av under dyna

De startet morgenen med en løpetur, før de inntok en bokstavelig talt lett frokost. Deretter la de to gutta seg i glovarmt vann i badekaret i en halvtime, før de pakket seg inn ullundertøy, regnjakker og krabbet under dyna.

Svetteprosessen bidro til at to kilo rant av i løpet av kun 90 minutter.

– Det er tøft, og det var godt å få en pause fra det. Men nå er vi inne i rutinene igjen, forteller Strandli.

SVETT: Slik så det ut torsdag morgen, da Kristoffer Brun og Are Strandli måtte gå ned to kilo på kort tid. Foto: Are Strandli

To timer før løp veide de inn på 70,1 og 69,6 kilo – akkurat under makssnittet på 70 kilo per person. Energien og blodsukkeret var ikke akkurat på topp, og da NRK kom bort lå gutta og sov på massasjebenken.

– Vi blir jo sure i perioder, men jeg liker å tro jeg har god selvkontroll. Det er god mental trening i dette også, for man må roe ned. Ikke har man det spesielt bra om man er sur hele tiden heller, påpeker Brun.

– Men det hender det blir litt ampert, fortsetter Strandli, som veide 77–78 kilo i pauseåret.

Planlegger måltider

Alle lettvektsroerne følges tett av en ernæringsfysiolog ved Olympiatoppen. Brun og Strandli har nå så mye rutine at de bare føler dette er en del av idretten.

– Det krever en ekstrem nøyaktighet. Ikke bare i konkurranse, men seks måneder i året. Etter VM til rundt nyttår kan man spise litt som normalt, men ellers er det en streng diett, forklarer landslagssjef Johan Flodin.

SVETTER: Are Strandli (t.v.) og Kristoffer Brun ble veid inn på godkjent vekt før forsøkene i EM. De har de snaue to timer på å få i seg passe mengde væske og næring før konkurranse. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Det går helt fint. Tenk hvordan vi nyter maten sammenlignet med andre. Vi planlegger jo ofte i flere måneder hva vi skal spise da. Det er bare å glede seg, sier Brun og gliser.

Så må han og makkeren løpe til shuttlebussen. Den tar dem tilbake til hotellet for en middag som er såpass lett, men energirik at slankingen blir enklere resten av EM.