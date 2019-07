Forbannet over behandlingen av VM-finalen: – Latterlig og skuffende

Herrenes VM-finale er en såkalt fredet dato hvor det ikke legges andre store fotballkamper. Det er ikke datoen for kvinnenes VM-finale.

Få timer etter at USA og Nederland har kjempet om VM-gull på Groupama stadion i Lyon, spiller Brasil og Peru om seieren i det søramerikanske mesterskapet Copa América. Samme kveld, amerikansk tid, skal også USAs herrelandslag spille mot Mexico i finalen av det nord- og mellomamerikanske mesterskapet Gold Cup.

– Det er latterlig og skuffende, for å være ærlig, sier USAs stjernespiller Megan Rapinoe ifølge nyhetsbyrået Ap.

Hun anser timingen som en fornærmelse overfor internasjonal kvinnefotball.

– Jeg forstår ikke motstanden mot å ga «all inn» på et kvinnearrangement. Det er krystallklart at kvinneidrett ikke får samme omtanke og økonomiske forutsetninger som herreidretten, fortsetter hun.

FEIL: CONCACAF-presidenten Victor Montagliani mener en intern feil førte til at VM-finalen og finalen i Gold Cup ble lagt på samme dag. Foto: SAUL MARTINEZ / Reuters

FIFA: – Timingen vil øke interessen

Det internasjonale fotballforbundet FIFA er ansvarlig for alle de tre finalene. De mener at tre finaler på samme dag kun vil øke oppmerksomheten rundt kampene.

– Planleggingen av de ulike hendelsene har gått gjennom et omfattende konsultasjonsprosess, som har involvert alle viktige interessenter og tatt hensyn til ulike aspekter av kvinners og menns internasjonale kampkalender, sier styret i en uttalelse.

Det eksakt samme svaret fikk NRK av FIFA da de fikk spørsmål om hvorfor VM krasjer med herrenes EM-kvalifisering.

– Det er fryktelig. Det er så forstyrrende for meg at ikke en VM-finale for kvinner kan ha sin egen dag og stå alene for å hylle disse utrolige utøverne og deres prestasjoner. De kunne ikke drømt å gjøre det samme med herrene. Hvorfor vil de da gjøre det mot kvinnene?, sier den tidligere amerikanske landslagsspilleren Aly Wagner, som nå er Fox Sports ekspert.

Presidenten for det nord- og sentralamerikanske forbundet CONCACAF, Victor Montagliani, har derimot en annen forklaring enn FIFA. Han skal ha sagt til The New York Times at det ikke var meningen å legge Gold Cup-finalen til søndagen, men at det ble gjort etter en intern feil.

Mener Rapinoe er «litt bortskjemt»

I tillegg til de to nevnte finalene som foregår på det amerikanske kontinentet, spilles VM-finalen også på samme dag som to kamper i Afrikamesterskapet og krasjer med kampen mellom Madagaskar og Kongo som spilles klokken 18. VM-finalen har kampstart kl. 17.

POSITIVT: NRKs fotballekspert Melissa Wiik mener det er positivt med blest før VM-finalen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det er mesterskap hele tiden og umulig å planlegge uten at noe krasjer, sier NRKs fotballekspert Melissa Wiik.

Hun tror VM-finalen kommer til å få stor oppmerksomhet, og er ikke enig i at tre finaler på samme dag vil «slå hverandre i hjel». Hun mener det er uheldig for dem som gjerne vil på stadion og se begge USAs landslag i aksjon, men at det ellers ikke burde ses på som et problem.

– Dette skaper jo litt fyring og blest rundt det, og det tror jeg bare er positivt. Rapinoe er frittalende og tør å si det hun mener. Men jeg mener de er litt bortskjemte om de skal ta det som en «fight» i stedet for en bra blest. Man kan heller lage en positiv greie rundt at det er tre finaler på samme dag, og få herre- og kvinnelandslaget til å «hype» hverandre opp, sier Wiik.

Rapinoe er kjent for å dele sine politiske meninger offentlig, og har blant annet irritert på seg president Donald Trump etter at hun fortalte at hun ikke kom til å besøke Det hvite hus hvis USA vinner VM. Hun er også blant spillerne som nå har saksøkt det amerikanske fotballforbundet for det de mener er «forsettlig kjønnsdiskriminering».

Følg VM-finalen mellom USA og Nederland på NRK 1 fra klokken 16.30 søndag