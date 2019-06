– Det er skuffende at det krasjer, og jeg håper de får nok pes rundt det slik at det ikke skjer igjen, fordi det er jo ikke første gang det skjer, sier NRK-ekspert Melissa Wiik.

Fredag kveld VM-åpnet vertsnasjonen Frankrike mot Sør-Korea klokken 21.00.

Et kvarter tidligere hadde Norge og 21 andre nasjoner sparket i gang kamper i EM-kvaliken rundt om i Europa.

NRK-EKSPERT: Melissa Wiik står med 58 landskamper for Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ikke ideelt

Det internasjonale vinduet for menn, som bestemmes etter liga- og turneringsspill, er denne våren lagt fra 3. til 11. juni. Siden VM i Frankrike er lagt fra 7. juni til 7. juli, overlapper VM og EM-kvaliken de første dagene.

Lørdag starter de tre VM-kampene 15.00, 18.00 og 21.00, mens til sammen 13 kamper i EM-kvaliken har avspark 15.00, 18.00 og 20.45.

Søndag er det kun én nasjonsliga- og VM-kamp som kolliderer, men både mandag og tirsdag spilles 20.45-kampene samtidig med VM-kamper.

– Vi har selvfølgelig registrert dette og synes ikke det er ideelt. Fifa og Uefa samkjører ikke dette. På grunn av TV og «prime time» i Europa blir det nødvendigvis da krasj. Ikke ideelt, men ikke noe vi får påvirket fra vår posisjon, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness, som samtidig påpeker at Uefa har operert med faste tidspunkter i forbindelse med nasjonsligaen.

De faste tidspunktene ble bestemt i forbindelse med lanseringen av «Week of Football», altså en hel landslagsuke, i mai 2015.

Her ble tidspunktene satt til 20.45 på hverdager og 15.00, 18.00 og 20.45 i helgene.

VM-KLARE: Det norske landslaget spiller mesterskap fra og med lørdag av. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Omfattende prosess

Det er vel og merke ingen direkte TV-kollisjoner for én nasjon, og Norge-herrene spiller eksempelvis EM-kvalik dagen før Norge VM-åpner mot Nigeria (lørdag på TV 2).

– Uefa er klar over kollisjonen, og også kollisjonen med U20-VM i Polen. Det er noen uunngåelige overlappinger på grunn av det internasjonale vinduet for mennenes landslagsfotball, opplyser Uefa til NRK.

Senere vil også andre internasjonale turneringer for menn, som Gold Cup, Copa América (andre tidssoner) og Afrikamesterskapet, overlappe med VM.

Frankrike ble tildelt VM i 2015, og kampoppsettet ble offenttliggjort i februar 2018.

Fifa har de to siste dagene hatt sin første kvinnefotball-konferanse noensinne i Paris. Her har de pekt på at kvinnefotball nå er i ferd med å ta av internasjonalt, og at man må fortsette tiltakene for å løfte frem turneringer som VM for å få opp interessen.

Fifa sier til NRK at de har tatt hensyn til den internasjonale kalenderen i arbeidet med kampoppsettet.

– I forbindelse med planlegging av de ulike hendelsene har dette gått gjennom en omfattende konsultasjonsprosess, som har involvert alle viktige interessenter og tatt hensyn til ulike aspekter av kvinnenes og mennenes internasjonale kampkalender, skriver Naoise King i Fifas medieavdeling i en e-post.

NRK har spurt konkret om valg av tidspunkter uten å få svar.

- DÅRLIG: Sier Mats Møller Dæhli (midten), her sammen med landslagskompisene Sander Berge (høyre) og Martin Ødegaard (venstre). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Man må ta et valg

Landslagsspiller Mats Møller Dæhli har ikke tenkt så mye over kollisjonen.

– Men det er jo dårlig. Det er så mye som skjer rundt kvinnefotballen, og jeg har en følelse av at ting er i ferd med å skje på en positiv måte med tanke på entusiasme og hvor mange som skal se, sier Dæhli.

Lagkamerat Kristoffer Ajer byr på en løsning for alle som skulle få et dilemma.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske det ikke var på samme tidspunkt, men det er ikke så lett å skulle time det. Det er mange kamper som må spilles på kort tid, og noen kamper krasjer. Da må man ta et valg, men i dagens samfunn kan man vel se to kamper samtidig? spør Ajer retorisk og smiler.