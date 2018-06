Forbannet King snudde kampen for Norge: – Jeg ble ganske sint

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Kanskje var det bra, for jeg brukte energien på å bli sur og vise at jeg bør starte, sier King til NRK.

Etter å ha sett lagkameratene havne under mot Island, kom King inn midtveis i andreomgang – med skyhøyt tenningsnivå. Angriperen har vært soleklart førstevalg for Norge de siste årene, og likte ikke å bli satt på benken fra start.

– Jeg har ikke fått en eneste grunn for hvorfor jeg ikke startet. Men de andre gjorde det bra sist, så hadde jeg vært i deres sko hadde jeg også forventa å få starte, sier King.

– Skulle du ønske at du fikk en grunn?

– Ja, jeg hadde kanskje satt mer pris på en grunn. Nå ble jeg ganske sur for at jeg ikke starta, men det er sånn jeg er som person. Jeg blir sur enten det er her eller i Bournemouth, sier King.

Presset frem keepertabbe

26-åringen har slitt med skade den siste tiden, men sier han var helt friskmeldt til kampen mot Island. King satte uansett fart på Norges angrep da han kom inn, og hadde ikke vært på banen i mange minutter før han utlignet til 2-2.

King sier han var redd for å bomme da målet var åpent. - Jeg konsentrerte meg skikkelig, for det er ofte sånn at ballen kan gå hvor som helst der, sier han. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

King presset da frem en stor keepertabbe fra Islands sisteskanse, og satte ballen i åpent mål.

– Det var en klumsete keeper, og jeg utnyttet sjansen. Banen var humpete og dårlig, så jeg bare presset ham og gamblet på at han ville prøve å chippe. Jeg så at han hadde et dårlig touch, og heldigvis greide jeg å lese ham, forteller han.

Han understreker at selv om han blir sinna når han blir satt på benken, har han respekt for trener Lars Lagerbäcks valg.

– Sjefen bestemmer laget. Jeg skjønner hvorfor han starta med de andre, men han må også forstå meg, at jeg blir sur og har følelser. Det eneste jeg kan gjøre er å svare på banen. Det tror jeg at jeg gjorde i dag, sier King.

Lagerbäck: – Jeg er takknemlig

Lagerbäck bekrefter at skaden King slet med før kampen, ikke hadde noe å gjøre med at han ikke spilte fra start.

Alexander Sørloth kom også inn i andreomgang, og endte som matchvinner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi tar ut laget basert på hva de har gjort tidligere på landslaget og hva de gjør på trening her, og så klart også hva de gjør for klubblag, sier Lagerbäck.

– Betyr det at du ikke har vært helt fornøyd med Kings prestasjoner?

– Neida. Men hvis du ser tilbake på de to siste kampene, og slutten av 2017, var det naturlig å satse på Tarik og Bjørn, sier Lagerbäck.

King, som bøttet inn mål i Premier League i fjor, har vært så å si fast på laget når han har vært frisk til å spille. Nå har Norge derimot noe såpass uvant som flere spisser som scorer mye mål. Norge har som kjent langt oftere slitt med det motsatte på spissplassen.

– Jeg er bare takknemlig for det. Jo flere, jo bedre. Så er det aldri gøy for spillere å havne på benken, men jeg er glad vi har fem gode angripere nå, sier Lagerbäck.

Norge tok ledelsen med denne lekre scoringen fra Bjørn Maars Johnsen. Du trenger javascript for å se video. Norge tok ledelsen med denne lekre scoringen fra Bjørn Maars Johnsen.

– Luksusproblem

Bjørn Maars Johnsen og Tarik Elyounoussi startet mot Island, og førstnevnte scoret Norges første mål på lekkert vis. Crystal Palace-angriper Alexander Sørloth ble byttet inn sammen med King, og ble matchvinner da han satte inn 3-2-målet - etter pasning fra King.

I bakhånd har Norge også La Galaxy-spiss Ola Kamara, som satt på benken lørdag, men scoret tre mål mot Australia for et par måneder siden.

Elyounoussi, som etter hvert er blitt en veteran på landslaget, sier spiss-situasjonen nå er ganske unik.

– Og det er sånn det skal være. Lars har et luksusproblem der nå, og det er lenge siden det har vært sånn på landslaget. Men jeg synes det er positivt, sier han.