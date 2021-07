Onsdag stilte Warholm opp på den første pressekonferansen i OL, i forkant av forsøket på 400 meter hekk fredag.

Der kunne han også røpe at han måtte gjøre om på treningsplanene etter ankomst til OL-byen.

Onsdag formiddag var det duket for en åpen, offentlig dag for alle friidrettsutøverne som ønsket å ta seg ei treningsøkt på stadion før øvelsene blir gjennomført fredag, og det grep de fleste med begge hender.

– Jeg har aldri sett så mange friidrettsutøvere på en plass i hele mitt liv. Du vet den følelsen når du står og venter på kjøpesenteret med dama. Jeg kjente den følelsen i beina og det begynte å boble i blodet, sier han.

– Et bevis på at han er trygg

Køene var så lange at Warholm til slutt droppet å se OL-stadion.

– Da tenkte jeg, «drit i det her». Leif tok en for laget, og stakk inn og tok litt bilder og slikt. Jeg hadde tenkt meg dit, men vi tok en sjefsavgjørelse på at det var greit å droppe en time i kø, forklarer han.

Dermed kommer ikke Warholm til å se stadion før forsøket på fredag. Det mener friidrettsekspert Vebjørn Rodal vitner om stor trygghet.

– Det er et bevis på at han er trygg og sikker på at det han har gjort er bra. Han har ikke noe behov for å være på den stadionet i forkant. Ei bane er 400 meter overalt i verden. Det er så lite forskjeller der at han må ikke være der i forkant av et forsøksheat. Det er en trygg og klok beslutning å la være å stå timevis i kø og bruke tiden på noe mer fornuftig, sier Rodal til NRK.

Kanskje er det også flere ting som peker på at Rodal har rett i akkurat det. For før OL har Warholm også kvittet seg med flest mulig stressfaktorer.

– Prøver å unngå tvangstankene

Ofte hører man om utøvere som må gjennom faste ritualer før hver konkurranse, men nå prøver Warholm å gjøre det stikk motsatte.

– Det blir en litt sånn idrettsgreie at man gjerne skal ha litt trygge, faste holdepunkt fordi idretten byr på mye av det motsatte. Men for min del har jeg valgt å prøve å ha minst mulig fokus på sånne «ting», forteller Warholm.

Karsten Warholm var slik selv en gang i tiden. Han hadde nemlig en tanke om at han alltid måtte ha de samme rutinene i forkant av alle konkurranser, men nå prøver han å legge det bak seg.

– Jeg skulle springe med den samme boksershortsen og ha på meg de samme sokkene og alle de tingene. Så har jeg egentlig bare lagt det fra meg de siste årene, sier Warholm og fortsetter:

– Jeg prøver å unngå alle de tvangstankene som gjerne følger med. Fordi du kan risikere at det går hull i den bokseren eller sokken. Alle de tingene der. Jeg ser ingen grunn til å gjøre det mer uforutsigbart for meg selv eller henge meg opp i ting som egentlig er uvesentlig, sier han.

Han mener at veldig mange idrettsutøvere sliter med tvangstanker, og henger seg opp i unødvendige ritual før konkurranser.

– Det er veldig mange utøvere som har sånne ting. Jeg prøver å kvitte meg med dem istedenfor. Det går egentlig ganske greit det også, sier han.