Casper Ruud tapte finalen i Mexico

Casper Ruud måtte se seg slått av Jordan Thompson i finalen av Los Cabos-turneringen i Mexico. Mer enn ti måneder er gått siden nordmannens forrige tittel.



Australieren plukket sin første ATP-tittel med settsifrene 6-3, 7-6. Thompson er rangert som verdens 40. beste tennisspiller.



Ruuds forrige ATP-finale var helt tilbake til 23. juli i fjor. Den endte imidlertid i tap for Andrej Rublev. Hans siste turneringsseier kom i Estoril 9. april.



Før nattens oppgjør hadde Ruud og Thompson møttes tre ganger. Nordmannen vant de to første kampene, før Thompson danket Ruud ut i 1. runde av prestisjetunge Wimbledon i 2021.



I september 2022 var 25 år gamle Ruud rangert som verdens nest beste tennisspiller etter at han tok seg til finale i US Open. Siden har han falt på ATP-rankingen, og ved inngangen til denne ukens turnering i Mexico var Snarøya-mannen rangert som nummer tolv.



Allerede til uken går Ruud i gang med ATP500-turneringen i Acapulco, også det på mexicansk jord.