– I Norge er jeg bare listefyll, er den brutale dommen Petter Myhr kaster over seg selv.

Duften av nyvasket treningstøy slår mot deg når du går inn i leiligheten på Kjelsås i Oslo.

Tre sterile vegger lyses opp av et løypekart av Nordmarka i Oslo over sofaen og to malerier av langrennsløpere i Holmenkollen.

På stuebordet ligger slitt treningstøy i brettekanter.

Alt ligger til rette til dagens andre økt for Petter Myhr.

Ett par svettedråper svever fra nesetippen og plasker mot parketten.

I konkurranse med 180 på startstreken i NM på ski jager han de små detaljene i hverdagen, men Myhr skiller seg fra konkurrentene og er villig til å strekke strikken langt.

Blikket er bestemt og øyene klisteret i fjernsynet foran ham.

Hvorfor holder han på med dette?

Konkurrerte mot Jakob Ingebrigtsen

– Da jeg plutselig snublet inn til seier i Hovedlandsrennet ble det klart at jeg skulle satse på langrenn.

16-åringen fra Vallset i Innlandet hadde på ingen måter ambisjoner om seier. Det prestisjefylte rennet, hvor landets beste langrennstenåringer samles, skulle opprinnelig være hans siste renn.

Friidrettsbanen var Myhrs arena og i tidlig alder hevdet han seg på resultatlistene. Han tok flere aldersbestemte NM-medaljer i juniorklassen og ble ansett som en av de nærmeste utfordrerne til jevngamle Jakob Ingebrigtsen.

– Å se Jakob ta steg for steg gjorde at jeg trodde det selv var mulig. Og så trodde vi som konkurrerte mot Jakob at han kom til å stagnere snart, men han fikk bare større forsprang år for år, sier Myhr og ler.

DUELLANTER: Petter Myhr leder an i VU-spelen på 1500 meter i 2013. Jakob Ingebrigtsen vant i G13-klassen, mens Petter Myhr ble nummer to. Foto: Tom Roger Johansen / Kondis

I dag bruker Myhr fremdeles seieren som et bevis på at han kan hevde seg i toppen. 16 år gammel var han ikke i tvil om å legge piggskoene på hylla for å vie tiden til langrenn.

I hodet hans var veien til verdenscup, VM og OL kort.

– Jeg tenkte at jeg ikke ble senior før jeg skulle få smake på det.

Syv år senere venter han fremdeles på verdenscupdebuten.

Han mener at han allerede hadde debutert i verdenscupen dersom han hadde hatt svensk pass, men til tross for over 1000 treningstimer i året hevder han seg ikke på resultatlistene i Norge.

– Det har vært mye mer krevende enn hva jeg trodde, men det har vært like gøy, i alle fall nesten, sier Myhr.

UTVIKLING: Petter Myhr drømmer om å bli så god at han kan leve av langrenn. Her fra intervalltrening i Holmenkollen. Foto: Anne Rognerud / NRK

Han kombinerer langrennssatsingen med trenerjobb og fulltidsstudier og sier at dersom han hadde vært fornuftig så hadde han kanskje satt en strek for satsingen.

Hans beste plassering er 13. plass i norgescup og 22. plass i skandinavisk cup, nivået under verdenscupen.

Myhr vil gjøre alt i sin makt for å kvitte seg med listefyllstempelet og motiveres av stadig nye eksperimenter.

Overraskelse på soverommet

Én som er svært tett på Myhrs mange eksperimenter er samboer Selma Løchen Engdahl.

SAMBOERE: Selma Løchen Engdahl og Petter Myhr Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK

Hun satser selv på friidrett, og da hun kom hjem fra et mesterskap i fjor sommer fikk hun seg en real overraskelse.

I gangen ble hun møtt av en generator. Myhr hadde demontert listene for å få plass til en slange som gikk inn på soverommet.

Petter Myhr satte opp høydetelt på soverommet i leiligheten på Kjelsås mens kjæresten var borte på friidrettsstevne i Finland. Du trenger javascript for å se video. Petter Myhr satte opp høydetelt på soverommet i leiligheten på Kjelsås mens kjæresten var borte på friidrettsstevne i Finland.

Myhr hadde montert et høydedelt over parets dobbeltseng.

– Han er jo litt ekstrem på visse områder, men han er ganske kreativ. Han hadde nevnt høydetelt, men vi hadde ikke blitt helt enige, sier Engdahl og ler.

Simulert høydetrening Ekspander/minimer faktaboks Det er mulig å simulere den lavere oksygentilgjengeligheten i høyden, enten ved å manipulere luftsammensetningen (normobar hypoksi) eller lufttrykket (hypobar hypoksi). I 2003 ble bruken av simulert høyde for idrettsutøvere forbudt i Norge, men høsten 2021 vedtok Idrettstinget å oppheve forbudet. Kilde: Olympiatoppen

Olympiatoppen fraråder norske utøvere å benytte seg av utstyr for å simulere høyde på egen hånd fordi «det er begrenset vitenskapelig evidens for at det har en positiv effekt på prestasjon i de aller fleste tilfeller».

– Jeg er veldig interessert i å teste alle syke ting som kan være prestasjonsfremmende, men som selvfølgelig er lovlig, kontrer Myhr.

Høydeteltet forsvant relativt raskt fra leiligheten på Kjelsås ettersom det laget mye støy og forstyrret nattesøvnen til paret.

Hvilke grep tar han da for å realisere VM-drømmen i Granåsen om nøyaktig ett år?

– Ingen er mer dedikert enn Petter

I VM-anlegget i Holmenkollen fra 2011 piskes han frem på intervalltrening.

Snøen knirker etter stavtak i høy frekvens.

Frostrøyken stiger til værs når trener Sondre Sundby kommer med tydelige tilbakemeldinger underveis på dagens første økt.

TRENER: Sondre Sundby filmer treningsøkten for å komme med tilbakemeldinger på teknikken til Petter Myhr. Foto: Anne Rognerud / NRK

Sundby – som er bror til VM-vinner Martin Johnsrud Sundby – har trent flere verdensstjerner, men nøler ikke med å kategorisere den ukjente 23-åringen:

– Petter er det mest dedikerte mennesket jeg har møtt, sier Sundby.

– Hadde jeg bedt ham om å trene 5000 timer i året, så hadde han trent 5000 timer i året for å bli best, fortsetter han mellom intervallpasseringene i nasjonalanlegget.

Myhr gisper ikke etter luft underveis i intervalldragene, men langer ut i kontrollerte diagonaltak.

INTERVALLER: Petter Myhr forbereder seg før NRK-sendte NM på Beitostølen med intervaller i Holmenkollen. Foto: Anne Rognerud / NRK

Han elsker å utforske hvilke egenskaper som han kan forbedre, men 23-åringen har stanget i veggen uten progresjon i flere sesonger.

– Den største motstanden de siste årene har vært at jeg har følt at jeg har lagt ned mer arbeid enn folk som har hatt en mye bedre utvikling enn meg, mens jeg ikke har vært i nærheten, sier en ærlig Myhr.

Denne sesongen har Myhr derimot knekt en personlig kode og 23-åringen har hevet seg mer enn hva treneren trodde var mulig.

DUO: Sondre Sundby og Petter Myhr studerer teknikken etter en intervalløkt i Holmenkollen Foto: Anne Rognerud / NRK

– Tester viser at jeg har nærmet meg elite verdenstoppnivå med over 80 i oksygenopptak, som er en forutsetning for å bli god, sier Myhr.

28. 31. 13. 47. 29. 36.

Tallrekken er resultatene hans i norgescupen denne sesongen.

I fjor brøt han en barriere da han for første gang var under ett minutt bak norgeseliten på 10 kilometer, da han var 59 sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo på Lygna.

Tror du Petter Myhr går VM i Trondheim? Jeg håper det Nei, det tror jeg nok ikke Vis resultat

Denne sesongen har han redusert avstanden ned til 44 sekunder. Målet er å være under 30 sekunder bak før den kommende VM-sesongen.

– Det er derfor jeg tar litt drastiske grep nå. Når man er litt bak de beste er fordelen at man blir litt gæren, sier Myhr.

Eksperimenterer: – Gjør meg kanskje ett prosent bedre

Svetten siler nedover ansiktet hans.

Sykkelbukse, superundertøy, skibukse, skijakke, buff, lue, skihansker og en varmedress - innendørs i leiligheten på Kjelsås.

Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK

Han har lest side opp og side ned om treningsforskning som kan gi effekt og konkurransefortrinn.

VARMETRENING: Petter Myhr forbereder seg til NM på Beitostølen, men skulle gjerne ønske at VM var om to år og ikke ett år. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK

Derfor ligner han nærmest et romvesen der han sitter på treningssykkelen og har snurpet igjen varmedressen for å få maksimal varmeeffekt.

– Denne varmetreningen gjør meg kanskje ett prosent bedre, men får jeg den effekten er jeg kjempefornøyd, sier en andpusten Myhr mens han tråkker rundt og rundt.

20 minutter inn i varmetreningen har romtemperaturen steget med to grader og duften av nyvasket treningstøy er erstattet med en eim av svette.

Varmetrening Ekspander/minimer faktaboks Forskere ved Høgskolen i Innlandet har påvist at det å trene i høy varme gir samme effekt som høydetrening og vil forbedre utholdenheten til utøvere. – Flere gode uker med varmetrening skal gi økt hemoglobinmasse, som videre skal påvirke positivt på VO2-maks. Det trengs i en tøff løype slik som på Beitostølen, forklarer en engasjert Myhr.

Varmetreningen er ett av flere eksperimenter 23-åringen prøver for å kjempe seg tilbake på toppen, men Myhr finner også motivasjon på sin helt særegne måte.

Ser gamle pressekonferanser i opptak

Myhr ser gamle skirenn i NRK-arkivet og ser de samme rennene i reprise - på nytt og på nytt.

Han husker alle resultatene, men studerer teknikken til konkurrentene.

På det mest ekstreme ser Myhr gamle VM-pressekonferanser med de norske skistjernene i forkant av tidligere VM-øvelser mens han spiser frokost.

På Beitostølen denne uken får han svar på spørsmålene han har jaktet.

All treningen i varmedressen, de tusen treningstimene og alt slitet skal kulminere i en eksamen:

Sesongens hovedmål er å bli topp syv i NM på Beitostølen.

Og kanskje tar det ham hele veien til VM i Trondheim om ett år.

– Hvis man ser objektivt på det så tror jeg jeg har godt under én prosent sjanse for å gå VM neste år, men i hodet mitt er det 50/50.