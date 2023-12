Flere Norge-spillere får kjørt seg på børsen etter skuffende tap: – Hadde håpet på mer

Gjør to endringer fra Portugal som han måtte, og jeg liker at han beholder resten av laget. Men jeg skjønner ikke hvorfor vi skal stå å se på de to stopperne til Østerrike i 1 omgang med et halvhøyt press. Motspillet ble annerledes i 2. omgang og da ga vi det et realt forsøk, men det ble til syvende og sist for tamt.