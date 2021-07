Flere håndballprofiler vraket til OL

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har tatt ut 14 spillere til lekene i Tokyo. Der fant han ikke plass til bakspiller Emilie Hegh Arntzen, som i stedet er henvist til reserve. Lagvenninne Marta Tomac i Vipers Kristiansand er inne i varmen. Også Kristine Breistøl er med.

– Det var jevnt mellom Breistøl, Ingvild Bakkerud og Arntzen. De som ikke kommer med, både Emilie, Malin Aune og Bakkerud er skuffet. Da vi tok denne runden i går så ble det ikke sagt så mye, forteller Hergeirsson.

Kvinnelagets OL-tropp Ekspandér faktaboks Målvakt: Silje Solberg, Katrine Lunde.

Venstrekant: Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen.

Høyrekant: Marit Røsberg Jacobsen.

Linje: Kari Brattset Dale, Marit Malm Frafjord, Vilde Ingeborg Johansen

Venstreback: Veronica Kristiansen,

Midtbacker: Stine Bredal Oftedal, Henny Ella Reistad, Marta Tomac.

Høyreback: Nora Mørk, Stine Skogrand. *Èn av spillerne vil bli med som reserve. Ytterlige reserver: Rikke Granlund, Emilie Hegh Arntzen, Malin Aune.

«Ny» strekspiller

En viss overraskelse var det også at Vilde Ingeborg Johansen fikk plass på streken.

– Vi fikk tidlig et forfall fra Heidi Løke, mens Vilde Ingstad har vært uheldig og operert et leddbånd i tommelen. Vilde (Ingeborg Johansen) er meget solid, men det er ikke så mange som kjenner til henne fra før. Det er et høyt fjell å klatre forbi Løke, Bratset og Ingstad, men hun er en viktig backup, forklarer landslagssjefen.

I de siste EM og VM-ene har kamptroppene hatt 16 spillere, men fire reserver har vært på plass og det har vært mulig med mange bytter. I OL får lagene ha med én reserve inn til OL-leiren, mens tre må bli værende i byen hvor de lader opp. Man kan bytte tre spillere, men vedkommende får denne gangen ikke komme tilbake ved senere anledning.

– Dette er alltid en krevende prosess, og det er flere hensyn å ta, sier Hergeirsson.

– Men dette er en meget sterk tropp, med sterke reserver, understreker han.

De norske håndballkvinnene er for tiden på samling i Frankrike, der de møter laget til treningskamp søndag. 21 spillere er med dit.

Siste OL for Myrhol

Herrens landslagssjef Christian Berge hadde allerede røpet at han bare tar med tre kantspillere til lekene. Der stiller håndballgutta for første gang på 49 år.

– Det er første gang jeg opplever at samtlige spillere er tilgjengelige, sier han.

Herrelagets OL-tropp Ekspandér faktaboks Målvakt: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås.

Venstrekant: Magnus Jøndal.

Høyrekant: Kristian Bjørnsen, Kevin Gulliksen.

Linje: Bjarte Myrhol, Petter Øverby, Magnus Gullerud.

Venstreback: Sander Sagosen, Gøran Johannessen.

Midtback: Christian O'Sullivan, Magnus Fredriksen.

Høyreback: Magnus Abelvik Rød, Harald Reinkind *Én av disse spillerne vil bli med som reserve. Ytterlige reserver: Espen Christensen, Sebastian Barthold, Simen Holand Pettersen.

Både kaptein Bjarte Myrhol og venstrekant Magnus Jøndal avslutter sin landslagskarriere med OL. Mens kantspiller Alexander Blonz er helt ute av lista.

Etter en tøff sesong, har spillerne nå fri før avreise til Fukuoka 9. juli.