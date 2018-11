FIS raser mot Norge: – Dette er manipulering

– Hvis du manipulerer akkrediteringer, er det som å endre pass. Jeg vil si dette er manipulasjon. Hvis alle gjør hva de vil, blir det mer ukontrollert, så sikkerhet er viktig. Hvis løperne vil gå i løypa eller på stadion, på offisiell treningstid, må du ha offisiell akkreditering, sier markedsdirektør i FIS, Jürg Capol.

Bakgrunnen er at de norske løperne i dag hadde teipet over en sponsor-logo på vestene de må ha på seg på trening.

Arrangementssjef i skiforbundet, Terje Lund, mener det er et uklart regelverk som er bakgrunnen for avgjørelsen. Ifølge han gjør Tyskland og Sverige det samme.

– Per i dag er det ikke definert i reglene hvem som har rettighetene til denne vesten. Vi har sagt at den bør være nøytral til vi finner en løsning på det, sier Lund.

Uenige om regelverket

Våren 2018 pågikk det som så ut til å være en bitter sponsorstrid om å være generalsponsor for langrennslandslaget. Striden gikk ut på om Coop eller Norgesgruppen skulle sponse det norske skilandslaget.

Sistnevnte endte til slutt med avtalen. Noen måneder senere kontret Coop med å sponse hele verdenscupen.

I dag gikk de norske skiløperne rundt i verdenscupløypen på Lillehammer. På overtrekksvestene hadde samtlige dekket til Coop-logoen med teip.

Ifølge Lund har man satt ned en arbeidsgruppe for å finne ut hvilke rettigheter Coop faktisk har. Man har blitt enige om noen ting, men ikke disse vestene.

Coop fikk først vite om dette i dag, opplyser kommunikasjonsdirektør i kjeden, Bjørn Takle Friis.

Bjørn Takle Friis reagerer på Norges skiforbunds avgjørelse. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Hva forventer du at FIS gjør?

– De sier at det får konsekvenser, og det forventer vi at det gjør. FIS sier de aldri har opplevd noe lignende før, sier Friis.

– Veldig smålig

Coop-talsmannen tror dette skjer nettopp på grunn av sponsorkonflikten som pågikk før sesongen startet.

– Hvis det er et takk for sist, er det veldig tullete. Vi er jo også partner med Norges Skiforbund på de norske rennene, og det blir vanskelig å investere mer hvis bakgrunnen for at dette er at det står Coop-logo på vesten, sier Friis.

Skiforbundet opplyser at dette er en uenighet mellom arrangøren og FIS. Arrangøren av verdenscuprennene på Lillehammer er Norges Skiforbund, men landslaget har i utgangspunktet ikke noe med dette å gjøre. Ifølge han har Tyskland og Sverige gjort det samme.

Arrangementssjef i Norges skiforbund, Terje Lund, sier man ikke er blitt enige om hva regelverket egentlig sier om vestene til trening. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det har vært en lang diskusjon med det internasjonale skiforbundet (FIS) om hvem som eier hvilke rettigheter. Vi har kommet veldig langt, men så er det noen punkter vi ikke har blitt enige om. Disse vestene er et av disse punktene, sier Terje Lund.

– Skjønner du at Coop føler seg snytt?

– Det må de svare på. De har kjøpt et produkt av FIS. Det har vi forståelse for, men dette produktet er ikke definert i regelverket, sier Lund.

Skiforbundet opplyser at også kombinertløperne gjør det samme under deres verdenscuprenn i Lillehammer. Sponsoren i kombinert er Vissmann.

Kan få konsekvenser

Nå varsler FIS at dette kan føre til at de norske løperne får reaksjoner mot seg.

– I framtida, hvis du ikke bruker offisiell vest, har du ikke lov til å gå i løypa, du kan også få en bot. Det blir å informere på lagledermøtet i ettermiddag. Og så må juryen bestemme om det blir konsekvenser, sier Capol.

– Så du kan si at dette ikke blir godkjent i framtida, men at juryen må avgjøre om det får konsekvenser for dem som gjorde det i dag?

– Riktig.

Renndirektør Pierre Mignerey svarer følgende på spørsmål om dette får konsekvenser:

– Det er noe vi nå må diskutere. Jeg kan ikke gi deg noe annet svar nå.