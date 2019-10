Fire dødsfall i proffboksing på kort tid: – Det er noe som skjer

– Vi må vende tilbake til tegnebrettet og prøve å forstå hva som skjer, sier Mauricio Sulaiman, som er president for World Boxing Council (WBC), til New York Times.

– For det er noe som skjer, kommenterer han.

Den bekymrede kommentaren kommer etter at den 27 år gamle bokseren Patrick Day døde onsdag forrige uke, fire dager etter at han ble slått ut av den tidligere olympiske bokseren Charles Conwell i en kamp i Chicago

Slaget som slo ut Day, var så hardt at han fikk konstatert hjerneskade. Day ble lagt i kunstig koma, men livet sto ikke til å redde. Etter fire dager døde bokseren på sykehus.

Dødsfallene i boksing ble det store samtaleemnet under det årlige møtet til paraplyorganisasjonen Association of Boxing Commissions (A.B.C.) i USA nylig.

Et av temaene som ble diskutert, var å få bedre kontroll med raskt vekttap like før kamp og tilhørende dehydrering.

– Enhver bokser som går i ringen er villig til å gjøre hva som helst for å vinne - for å lykkes og tjene penger til familien. Hvis du ber ham om å gå 20 runder, vil han gjøre det som må til. De er krigere, og det er vår plikt å beskytte dem mot seg selv, sier Sulaiman.

BEKYMRET: WBC-president Mauricio Sulaiman. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Stoppet kampen

Days dødsfall føyer seg inn i rekken av flere tragiske hendelser i boksesporten i år.

I juli døde 28 år gamle Maksim Dadasjev fra Russland og argentinske Hugo Santillan (23) som følge av skader de ble påført under boksekamper. De to bokserne døde med en ukes mellomrom.

– Det får deg til å innse hvilken type sport vi driver med, sier Dadasjevs trener Buddy McGirt til ESPN.

– Han gjorde alt riktig på trening. Det var ingen problemer, ingenting. Han virket OK og klar, men sånn er denne idretten. Det krever bare ett slag.

Ifølge The Guardian var imidlertid kampen mot Subriel Matias så brutal at treneren valgte å stoppe kampen i 11. runde. På vei til garderoben skal bokseren ha kollapset og begynt å kaste opp.

Argentinske Hugo Santillan, som kjempet i klassen super lettvekt, bokset mot Eduardo Javier Abreu i Buenos Aires. Han begynte å blø fra nesen i fjerde runde og valgte å bryte kampen. Like etterpå besvimte han og ble sendt til sykehus. Han våknet aldri igjen.

I september ble så boksesporten rammet av nok et dødsfall. Bulgarske Boris Stantsjov døde i ringen under en kamp i Albania. Etter kampen ble det kjent at Stantsjov hadde bokset ulovlig da han hadde brukt lisensen til en slektning.

Og så i oktober kom altså den tragiske nyheten om Patrick Days dødsfall.

RISIKO: Tim-Robin Lihaug sparrer kun opp mot kamp. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Vet det er en viss risiko

Norske Tim-Robin Lihaug debuterte som proffbokser i 2012. Han er påvirket av dødsfallene den siste tiden, men hevder likevel det er få hendelser i proffboksing sammenlignet med andre kampsporter.

– Jeg føler meg så trygg som man kan være når man holder på med en tøff idrett. Jeg vet det er en viss risiko å være profesjonell bokser, sier han til NRK.

– Hva med basehopping og amerikansk fotball, spør han.

Lihaug har likevel etter hvert lært seg å ta enkelte forholdsregler.

– Enkelte boksere sparrer veldig mye gjennom hele året. Det kan ofte være tøffere enn selve kampen. Jeg sparrer kun opp mot kamp, jeg ønsker ikke så mye hard sparring, forteller Lihaug.

Den norske proffbokseren støtter også de amerikanske kampsportforbundene som nå ønsker bedre kontroll med boksernes vekttap før innveiing.

– Det finnes folk som er ekstreme på dette. Har man ikke nok væske i hjernen, er det skadelig. I utgangspunktet gjør man dette for å være størst og sterkest i sin vektklasse, sier han.

KOLLAPSET ETTER KAMP: Russiske Maksim Dadasjev (t.v.) bokset mot Subriel Matas. Foto: Steve Marcus / AFP

– Et tøft år

Fire dødsfall i løpet av fire måneder.

Riktignok har det ikke vært flere dødsfall i 2019, men det er likevel dobbelt så mange som i hele 2018 da italienske Christian Daghio og britiske Scott Westgarth døde av skadene de fikk.

I 2017 døde canadiske bokserne David Whittom og Tim Hague av skadene de ble påført i bokseringen.

Ifølge en oversikt fra The Independent i 1995 hadde rundt 500 proffboksere mistet livet i ringen, eller som følge av skader, siden innføringen av Queensberry-reglene i 1884. I dag har tallet steget til rundt 530.

Det britiske forbundet Headaway, som jobber for å forebygge hjerneskader, slår nå alarm.

– Hvor mange flere liv må gå tapt før denne meningsløse sporten blir forbudt, sier lederen Peter McCabe i en uttalelse.

– Dessverre er ikke dette en isolert hendelse. Det er en lang rekke med unødvendige boksestragedier der liv har gått tapt.

Den engelske boksepromotoren Eddie Hearn fra England er en av de store promotørene innen sporten. Han tar nå til orde for bedre og hyppigere helsekontroller av utøverne.

– Det er så mange ting vi kan se på, spesielt (hjerne) skanninger, sier han, og etterlyser flere undersøkelser.

– Et av problemene er hyppigheten av skanninger etter min mening, forteller Hearn i et intervju med IFL TV.

BLE LIGGENDE: Patrick Day i kampen mot Charles Conwell. Foto: Jon Durr / Reuters

Farligere nå

I Norge ble proffboksing tillatt i 2014. Da ble det da 33 år gamle forbudet opphevet.

Norges Bokseforbund er en del av Norges idrettsforbund, og organiserer ikke proffboksere. Generalsekretær Odd Haktor Slåke understreker imidlertid at man ikke har fått tilbakemeldinger om flere skader i Norge etter at proff-forbudet ble opphevet.

Overlege Ingunn Rise Kirkeby ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet har tidligere advart mot boksesporten. Hun sier at dødsfallene i profesjonell boksing har økt kraftig internasjonalt i forhold til antall kamper. På 50-tallet var det nemlig langt flere proffboksekamper enn i dag - men dødstallene har holdt seg på samme nivå.

– Det er mye farligere nå å drive med proffboksing enn det var for 50-100 år siden, konkluderte hun i 2014 etter å ha studert mye av forskningen på området.

Det har ikke endret seg. Kirkeby sier til NRK at det ikke finnes noen holdepunkter for at boksesporten er blitt tryggere siden 2014.

– Det er ingenting som tyder på det, kommenterer hun.