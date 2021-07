– At det skulle bli så ille, det så jeg ikke for meg, sa landslagstrener Kjetil Undset etter forsøksheatet og fortsatte:

– Da de først ble rodd fra, så ble det altfor høye skuldre og for mye kaos. De hang ikke sammen.

Den norske båten, med Erik Solbakken, Oscar Helvig, Olaf Tufte og Martin Helseth, ble nummer fire i forsøksheatet fredag natt.

Polen vant heatet 0,3 sekunder foran Italia, og de to landene tok seg direkte til finalen. Norge endte på tiden 5.49,02, og var 9,77 sekunder bak vinneren i heatet i det som er 45 år gamle Tuftes siste OL.

– Det var krevende. Det var ikke helt det vi håpa på, men vi har rodd som vi rodde og vi får ikke tatt det tilbake. Det er ny sjanse på søndag og da må vi bare samle oss. De var en litt kjipere åpningsløp enn vi håpa på. Vi kan enten velge å sette oss ned å grine eller bretta opp armene og forberede oss til søndag, sa Tufte etter løpet.

– Det ble et sjokk

Men selv om veteranen tok nedturen med fatning, var treneren kritisk i bakkant av løpet og stilte en rekke spørsmål ved oppladningen og prestasjonen til den norske båten.

TRENER: Rolandslagets trener Kjetil Undset, var ikke fornøyd med det han så av dobbeltfireren i forsøksheatet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Den norske modellen har vært å bygge på det å stille med litt tunge bein i det første løpet og bygge seg opp, for vi har som regel minst en semifinale, en oppsamling, eller en kvartfinale i tillegg. Her går den raskeste og nest rakeste båten rett til finale, så det ble et sjokk, fortalte Undset og fortsatte:

– Kanskje har vi ikke god nok erfaring med å gjøre det. Vi har kanskje vært litt for snille på trening, det er absolutt mulig.

For treneren så ikke dette resultatet komme.

– Nei, ikke så voldsomt. Vi har prestert veldig bra før vi dro ned her. Det løsnet veldig bra på trening i går. Mye av det vi har gjort er veldig bra. Men det er litt det med dobbeltfirer i en så rask båt. Når det ikke henger i hop, så koster det ekstra, fortalte Undset.

SKUFFET: Veteranen Olaf Tuftet var skuffet etter at den norske båten ikke tok seg direkte videre til finale. Foto: Lise Åserud / NTB

Heller ikke Tufte hadde forventet at den norske båten skulle ende så langt bak heatvinneren.

– Vi ror jo dårlig. Vi vet jo hva vi kan prestere. Det er jo betryggende å vite at vi kan j***** mye bedre enn dette. Men det er jo desto kjipere å gå ut og levere dårlig når vi vet hva vi kan.

– Det svinger mye

Håpet er dog ikke ute for den norske båten. For søndag venter et oppsamlingsheat hvor det er en nye sjanser for kvalifisere seg til finalen.

– Er det mulig å rette på dette på kort tid?

– Det er det absolutt mulig å rette på det, det gjør vi i løpet av én økt, det svinger mye, sa Undset.

Men samtidig måtte treneren innse at noe av håpet svant da det ikke ble direkte avansement.

– Det er jo klart at det hadde vært en lettelse å vite at man var klar for finalen. Det føles som en kronglete sti og du ikke helt vet veien, så gjelder det å stole på egne ferdigheter. Det må samles i hop blant alle fire. Det blir en psykologisk runddans, for å være sikre på at vi er enige om kursen.

Den taktikken stemmer Tufte i, og det var positive tendenser, forteller 45-åringen.

– Når alle skuffa så nå må man være konstruktive og finne ting å jobbe med. De første hundre meterne var vi ganske bra med, og det har vi egentlig ikke vært i hele år. Så får vi ta med oss det, det er i hvert fall en positiv greie. Så overlevde vi, det er jo bra. Da har vi mulighet på søndag også, sa Tufte.

Fnyser av skremselstaktikk

Samtidig som den norske båten ikke fikk det til å stemme, stemte Italia i for å skremme blant annet Norge.

For i båten som ble nummer to og tok seg direkte til finalen, var det høylytt både før løpet og underveis.

– Jeg sa ifra på start. Han sitter og hyler, han gjøken ved siden av oss, fortalte Tufte og fortsatte:

– Jeg visste at det kom. Han tror han er kul da, han tror han skremmer folk.

ITALIA: Den italienske fireren lagde lyd både før og underveis i forsøksheatet. Foto: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Veteranen er klar på at det ikke er noe krangel mellom Norge og Italia, og på spørsmål om hva han tenker om de andre båtene, svarer 45-åringen følgende:

– De er hvite og gule. Det sitter folk som trener oppi der. Jeg orker ikke bekymre meg om det. De har sin egen bane og de må gjøre sitt og vi gjør vårt, så teller vi opp når vi passerer boblelinja. Vi ser selvfølgelig på tider og evaluerer, men vi kan ikke sitte og bruke fokus på de andre. At Italia sitter og skriker under brua for å prøve å skremme oss … Kom igjen da, guttunger, avsluttet Tufte.