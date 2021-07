Avslører elendig stemning i Tuftes båt – vurderte å droppe OL

– Det var et par uker da jeg tenkte: Herregud, det er ikke verdt å dra til OL bare for å surre med de greiene her, sier Helvig åpenhjertig til NRK.

Et av Norges medaljehåp i OL, den norske dobbeltfireren, har slitt med både dårlig stemning i laget og svake sportslige resultater denne sesongen.

Ingenting stemte under EM, som ble en fiasko. I Zagreb i månedsskiftet april/mai gikk det heller ikke veien for dobbeltfireren. De endte sist av de seks båtene i finalen.

– Det var så j.... dårlig stemning. Jeg sa faktisk til Martin (Helseth, red.anm.) at hvis dette fortsetter en uke til så.... jeg gidder ikke å ha det rævva med meg selv og samtidig ha det rævva med de andre gutta – og så gjøre det dårlig i tillegg. Det var tungt, innrømmer han.

Helvig forteller at stemningen ble dårlig på laget før man gjorde endringer. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Var dypt nede i kjelleren

Og etter hvert begynte laget å bli virkelig bekymret. Ting stemte ikke. De greide rett og slett ikke å knekke koden. Hva var galt?

– Jeg tror nok at alle var frustrert på hverandre og seg selv. Alle var dypt nede i kjelleren og tenkte fælt, forklarer Helvig.

– Kommunikasjonen forsvinner, egentlig. Folk er sure og vet ikke hva de skal si. Du bare kjenner at energien blir trukket ut av deg.

Det begynte imidlertid å løsne da det ble gjort endringer i båten.

Vanligvis har veteranen Olaf Tufte hatt posisjonen bakerst (stroke), mens Solbakken har vært nummer to i båten. Nå byttet de to plass, noe som ga nesten umiddelbare resultater.



I den siste verdenscupkonkurransen for sesongen, i Sabaudia i Italia 4. til 6. juni, ble det nemlig sølv til den norske båten.

– Det var veldig viktig, egentlig. Det gikk fra at jeg gledet meg til OL var over til at jeg gledet meg til at det begynte, forteller Helvig.

Rolandslaget under trening på Årungen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Løsnet ganske fort

Kjetil Lindseth, som er trener for dobbeltfireren, sier endringene i båten var av stor betydning.

– Vi var litt on «the dark side» før vi byttet. Da løsnet det ganske fort. Det gjelder å få ut mest mulig potensial av hver enkelt. For mange er det prestisje å sitte bakerst i båten, men jeg synes Olaf har vært veldig konstruktiv. Han la det nærmest i fanget på oss at det var på tide å prøve noe annet, sier treneren.

– Det har vært krevende og har tatt mye energi. Men det har vært en erfaring jeg ikke ville vært foruten.

Martin Helseth beskriver de fire som medlemmer i gammelt ekteskap, der man ikke nødvendigvis vil være sammen.

– Men vi har roingen til felles, og vi klarer å løse det ganske godt, synes jeg.

– Nå er vi på et ganske bra sted. Jeg tror det var viktig for oss å få den bekreftelsen at vi kan å ro, som vi gjorde i Italia.

Norges dobbeltfirer består av: Olaf Tufte (Horten), Martin Helseth (Aalesund), Erik Solbakken (Moss) og Oscar Stabe Helvig (NSR). Reserve: Jens Nikolai Holm (Sarpsborg).