Fikk krav om å prestere bedre: – Ellers blir det hjemreise på mandag

– Denne helgen blir svært avgjørende for dem, sier landslagstrener Siegfried Mazet.

Henrik L'Abée-Lund begynner så smått å få veteranstatus på det norske landslaget. 32-åringen debuterte i verdenscupen i 2010/11-sesongen.

Den første individuelle verdenscupseieren kom imidlertid ikke før 2018 da han endelig kunne innkassere en etterlengtet seier på hjemmebane i Holmenkollen.

Men L'Abée-Lund har ikke greid å følge opp det gode resultatet siden. Kontrasten til jubelen fra Kollen til situasjonen denne sesongen er stor.

– Den er ganske stor. Men jeg har jo troen på det jeg holder på med, ellers hadde jeg ikke vært her, forteller han.

MÅ PRESTERE: Henrik L'Abée-Lund. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi må se bedre resultater

Erlend Bjøntegaard har heller ikke greid å følge opp etter OL-opptur og flere gode resultater i verdenscupen i fjor.

Skiskytteren innrømmer at motgangen har vært frustrerende.

– Selvfølgelig, men det er i skiskyting som i alle andre idretter. Det er oppturer og nedturer. Man må lære seg å kjempe på de tunge dagene, også.

Nå forlanger landslagstrener Siegfried Mazet betraktelig bedre resultater av begge under verdenscupen i Anterselva denne uka. Hvis ikke, er både resten av sesongen og VM i fare for skiskytterne.

– Vi må se bedre resultater. Vi må se dem prestere på det nivået vi vet de har inne, sier Mazet rett ut til NRK.

Henrik L'Abée-Lund bekrefter at han har fått klar beskjed om å heve nivået denne helgen om han ønsker å beholde plassen på laget.

– Denne helgen er veldig viktig, jeg har fått noen meldinger om at det må presteres litt. Da er det bare å gjøre det, ellers blir det hjemreise på mandag. Det har jeg ikke lyst til, sier han.

VIL SE BEDRING: Landslagstrener Siegfried Mazet. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Frustrerende

Den erfarne skiskytteren merker økt konkurranse om plassene på laget fra de unge utøverne på IBU-laget. Nivået er høyt og kampen om en plass på verdenscuplaget er stor.

Kommer han ikke med på laget som drar til verdenscupen i USA og Canada, regner han med at VM ryker for hans del.

– Jeg regner med at det er VM-laget som drar dit, det er i hvert fall ikke langt unna. Hvis jeg ikke presterer her og er ute av det laget, så skal det litt til å gå seg inn igjen på et VM-lag uten å gå skirenn, sier L'Abée-Lund.

– Jeg trener for å prestere i VM, men sånn som det er nå er jeg VM-turist.

Både i Oberhof og Rupholding slet Erlend Bjøntegaard med skytingen.

– Jeg er nødt til å vise bedre resultater enn det jeg gjorde der. Nå prøver jeg bare å være fokusert på det jeg skal gjøre. Jeg har jobbet ganske bra på standplass, konkluderer han.