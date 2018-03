L'Abée-Lund med Kollen-sensasjon: – Dette var spinnvilt!

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

L'Abée-Lunds prikkfrie skyting sikret 31-åringens første verdenscupseier noensinne torsdag. En råsterk avslutning ga seier 6,1 sekunder foran Johannes Thingnes Bø og 6,9 sekunder foran Martin Fourcade som falt underveis.

– Dette var spinnvilt! Det hadde jeg ikke trodd. Det er uvirkelig. Det er det altså. Jeg hørte Johannes var foran meg ut på sisterunden så jeg tenkte da at andreplass er bra. Jeg skjønner ikke helt hva som skjedde nå, sier L'Abée-Lund til NRK.

– Hvor lenge har du drømt om dette?

– Alltid. Det er dette man trener for hver dag. Det har egentlig ikke gått opp for meg ennå. Utrolig moro! OL var mitt store mål i år, jeg kom dit, men fikk ikke gå. At jeg gjorde en god treningsjobb i Sør-Korea, fikk jeg igjen for nå.

Én bom og andreplass

Thingnes Bø gikk fort, men én bom på stående skyting kostet ham seieren. Ved første passering på sisterunden var avstanden 1,5 sekunder, men ved siste passering var det plutselig 2,8 sekunder i favør L'Abee-Lund.

– Sykt irriterende. Det ble hardt på slutten og på den siste runden hadde jeg ikke mer. Nå er jeg mest glad jeg kom foran Fourcade og forsvarte sprintttrøya, sier Thingnes Bø, som sier følgende om torsdagens vinner:

– Jeg hørte i løypa at det var han jeg kjempet med. Det er noen seirer som er mer forjent enn andre. Han er bedre enn meg på sommeren hvert år, vi er like gode på høsten og så sniker jeg meg forbi på vinteren. Det er veldig fortjent at han får valuta for jobben han har lagt ned.

GLADGUTT: L'Abée-Lund jubler etter sjokkseieren. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Fantastisk! Dette unner jeg ham så vanvittig. Nå endelig får han stå på toppen. Det er mest fortjent av samtlige som står på start i dag. Det er Henriks dag i dag, sier Ole Einar Bjørndalen.

Lars Helge Birkeland ble nummer 10, 41,2 sekunder bak L'Abée-Lund. Erlend Bjøntegaard endte på 23.-plass, 1.08,6 bak, mens Tarjei Bø kom på 26.-plass.

Ole Einar Bjørndalen maktet ikke å kvalifisere seg til jaktstarten med sin 66.-plass. Han pådro seg fire bom.