Fikk beskjed om at den positive dopingprøven var ren – forklares med «intern misforståelse»

– Livet mitt falt fullstendig i grus, sa Angermund, fire ganger verdensmester i fjelløping, i et intervju med NRK torsdag 8. februar.

Han snakket om det som skjedde 20. oktober i fjor.

Da mottok han e-posten fra Det franske antidopingbyrået (AFLD) der det sto at han hadde testet positivt på det forbudte stoffet chlortalidone etter sin seier i fjelløpet Orsières-Champex-Chamonix 31. august.

Chlortalidone er en blodtrykksmedisin som kan brukes til å maskere annen dopingbruk. På direkte spørsmål fra NRK om han har tatt medisinen i den hensikt, svarer Angermund «absolutt ikke». Han hevder han ikke har tatt stoffet i det hele tatt.

Angermund øynet derfor et håp om at det hele kunne bero på en misforståelse da han 30. oktober – ti dager etter den nedslående beskjeden fra AFLD – fikk en e-post fra arrangørene av Ultra Trail du Mound Blanc (UTMB).

Der sto det nemlig:

«Vi beklager forsinkelsen, men vi trengte å få antidopingresultatene først. Det er på tide at du får premiepengene dine!»

Ba om bekreftelse

For å være sikker på at han hadde oppfattet riktig, sendte Angermund 2. november et svar med et spørsmål.

«Kan dere bekrefte at antidopingresultatet er rent (clean) og at dere har fått informasjon?»

6. november kom svaret:

«Antidopingtestene dine ble klarert (clear)».

I samme e-post ble Angermund igjen oppfordret til å hente ut premiepengene sine. NRK har fått tilgang på denne e-postutvekslingen.

Etter å ha fått bekreftelse fra arrangøren om at de hadde fått beskjed om at dopingprøven hans var ren, valgte Angermund å ta imot premiepengene.

– Ja, de måtte jeg ta imot, og de må jeg nok sikkert sende tilbake igjen, sier han til NRK.

– Ble ikke informert

Arrangørene opplyser i en e-post til NRK at førstepremien var på 10.000 euro, drøyt 110.000 kroner.

Men hvordan kunne arrangørene ha fått en annen beskjed om testresultatet enn det Angermund selv hadde fått?

For å finne ut det, tok NRK først kontakt med Det franske antidopingbyrået.

Svaret fra kommunikasjonssjef Julien Marival er at arrangørene ikke ble informert om at prøven var negativ – ei heller at den var positiv.

«Arrangørene ble ikke juridisk informert om noe positivt testresultat, i motsetning til utøveren selv, det nasjonale og det internasjonale forbundet og hans nasjonale antidopingbyrå,» skriver Marival.

Konfrontert med dette, svarer arrangørene følgende i en e-post til NRK:

«For å være kompatible med WADA (Det internasjonale antidopingbyrået), ble kontrollene utført av Det franske antidopingbyrået, som eksklusivt informerer utøveren ved en positiv test. Vi hadde derfor ingen informasjon om resultatet før Stian kommuniserte det til oss lørdag 10. februar.»

– Intern misforståelse

På oppfølgingsspørsmål om hvorfor Angermund da ble informert om det motsatte, er svaret:

«Teamene som svarte Stian ble i slutten av oktober internt instruert til å utbetale premiepengene så raskt som mulig. Feilaktig kom de fram til at antidopingtestene var ok. Derav svaret og setningen ‘Antidopingtestene dine var klarert’, som var en intern misforståelse.»

E-posten er skrevet av Sabina Mollart Rogerson, som er direktør i selskapet som håndterer all kommunikasjon for arrangørene.

Arrangørene understreker samtidig at Angermund ikke er diskvalifisert fra seieren, så lenge det ikke foreligger dom i saken.

«Hvis en vinner blir diskvalifisert av dopingrelaterte saker, blir premiepengene omfordelt i henhold til regelverket,» opplyser de.

– Meget respektløst

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt reagerer kraftig på den interne misforståelsen.

– Vet man ikke, som arrangørene nå påstår de ikke gjør, så skal de i hvert fall ikke si noe. Denne type emosjonell berg-og-dal-bane er en type ekstrastraff ingen, skyldig eller ei, har gjort seg fortjent til. Det er ikke bare uprofesjonelt, det er meget respektløst, sier Saltvedt.

Konfrontert med Saltvetds uttalelse, svarer arrangørene:

«Vi kan bare gjenta det som ble sagt på fredag, og at arrangørene ikke har kjennskap til testresultater eller har tilgang til informasjon om disse. Det skyldtes en uheldig menneskelig feil.»