FIFA ga bot etter gest - la selv ut bilde med politisk tegn

– (Å publisere bildet) viser en total mangel på årvåkenhet når det gjelder hvordan dette symbolet oppfattes av andre, særlig i Serbias naboland, hvor mange ser på det som et voldelig symbol, sier Balkan-ekspert Dario Brentin til NRK.

Bildet Brentin snakker om, viser den serbiske landslagsspilleren Nemanja Matic som gjør en hilsen med tre fingre på hver hånd, og ble publisert på den offisielle Facebook-siden til VM i Russland 12. juni, to dager før mesterskapet ble sparket i gang.

Bildet har fått ekstra oppmerksomhet etter at de sveitsiske landslagsspillerne Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri og Stephan Lichtsteiner ble bøtelagt av FIFA etter å ha feiret med en gest som symboliserer den albanske ørnen underveis i VM-kampen mot Serbia, en kamp sveitserne vant 2-1.

I kommentarfeltet på Facebook har mange pekt på det de anser som dobbeltmoral fra FIFAs side. Også på Twitter har folk reagert.

Den serbiske hilsenen med tre fingre på hver hånd har vært uttrykk for den hellige treenighet i serbisk-ortodoks kristendom, men mange har andre assosiasjoner til symbolet.

– I dag kan det beskrives som et symbol for en banal form for nasjonalisme i Serbia, og for mange i Kroatia, Bosnia og Hercegovina og Kosovo blir det fortsatt ansett som provoserende fordi det ble brukt av serbiske paramilitære grupper under konflikten på Balkan på 1990-tallet, skriver Dario Brentin, som er forsker ved The Centre of Southeast European Studies ved Universitet i Graz, i en e-post til NRK.

Konteksten viktig

Fellesnevneren for gestene er at de kan oppfattes som uttrykk for nasjonalisme, men at de også kan oppfattes som provoserende. Når man skal vurdere hvilken mening gestene skal tillegges, er det viktig å ta i betraktning hvilken kontekst de brukes i, presiserer Brentin.

Det er verdt å merke seg at FIFA viste til sine regler om usportslig oppførsel da de bøtela den sveitsiske stjernetrioen, og ikke de mer alvorlige reglene om å fremsette et politisk budskap i fotballen.

– De (sveitserne) ble ikke bøtelagt på grunn av gestens mening, men fordi den ble brukt som en provokasjon mot publikum. Teknisk sett ville det vært det samme som å vise langfingeren, skriver Balkan-forskeren, som mener FIFA gjorde lurt i å vise til reglene om usportslig oppførsel da sveitserne ble bøtelagt.

– FIFA vet at dersom de hadde sanksjonert gestens politiske karakter, så ville det potensielt åpnet for en rekke spørsmål knyttet til eventuell fremtidig bruk av gester og symboler.

– Ganske klumsete

Balkan-forskeren tror FIFA gjerne skulle sett at de aldri hadde publisert bildet av Nemanja Matic.

– Det var ganske klumsete, og hadde de visst hva som kom til å skje noen dager senere, så ville de nok ikke ha gjort det.

Det ser Brentin ut til å ha rett i. Bildet er nå ikke lengre å finne på Facebook-siden til VM i Russland.

FIFA har ikke besvart NRKs henvendelser i denne saken.