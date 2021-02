Halvor Egner Granerud var nære å ta sin første VM-medalje, men også denne gangen feilet storfavoritten da det virkelig gjaldt.

De virkelig store individuelle plasseringene har latt vente på seg i store mesterskap, både i VM i skiflyging og i hoppuka. Lørdag måtte han ta med seg en fjerdeplass fra VMs første individuelle øvelse.

– Det er kjipt. Det første hoppet er ikke godt nok. Og da får man som fortjent. Det var fortvilende, sier Granerud.

– Er det noe spesielt med mesterskap?

– Det er en vanskelig bakke å vinne i, det her. Og det er mye rart som kan skje, og man blir hardt straffet om man gjør en liten feil, og det gjorde jeg dessverre i dag, konkluderer Granerud.

Polske Piotr Zyla leverte både i første- og andre omgang, og dermed tok gullet.

– Rotete, stygt og kort

– Det viser bare at han er menneske, han også, sa sportssjef Clas-Brede Bråthen om Halvor Egner Granerud da han skuffet med sitt første hopp i normalbakken i Oberstdorf.

Alle de største medaljefavorittene fikk det ikke til å stemme i første omgang, og fortsatte å slite i andre omgang. Først feilet polske Kamil Stoch med sitt hopp på 96 meter, før Markus Eisenbichler fulgte opp med enda et kort hopp.

Heller ikke Granerud fulgte opp med en bedre prestasjon.

SKUFFET: Halvor Egner Granerud. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Jeg var nok litt ivrig og hard, det kom bakvind. Det ble både rotete, stygt og kort, sier Granerud om hoppet sitt.

Det ga misnøye hos NRKs kommentatorer.

– Dette var en skuffelse. Det var ikke den åpningen med norske øyne vi håpet på, sier Christian Nilssen.

For heller ikke resten av de norske utøverne fikk det til å fungere i første omgang. Marius Lindvik var beste norske etter førsteomgangen, som nummer syv.

Daniel-André Tande var nummer 10, Robert Johansson nummer 13 og Halvor Egner Granerud nummer 16 etter første omgang.

– Dessverre så punkterer førsteomgangen litt, uten at jeg har et superdupergodt svar på hvorfor. Jeg er kanskje litt for dårlig til å ta meg god nok tid i oppstarten av bevegelsen på hoppkanten. Det var et greit finalehopp, så det blir liksom en høvelig plassering, men ikke noe mer enn det heller, oppsummerer Johansson og fortsetter:

– Granerud hadde litt samme følelse som meg etter første omgang, så gjør han et godt hopp i finalen.

Johansson endte på sjetteplass.

Se hoppet som ødela for Granerud. Du trenger javascript for å se video. Se hoppet som ødela for Granerud.

Skuffet over plassering

Granerud måtte ut i bakken som nummer 16 i andre omgang, men heldigvis var det et bedre hopp han disket opp med der.

– Andrehoppet var ikke så verst, sier Granerud om hoppet som tok han opp hele 12 plasser.

Lenge fikk han hvile i gullstolen, før tyske Karl Geiger satte ut av bakken. Da ble han dyttet ned til andreplass, men likevel var det et håp om pallplass med fire utøvere igjen.

Det gikk nesten. Slovenske Anse Lanisek tok tredjeplassen, før dagens beste mann - polske Piotr Zyla forsvarte førsteplassen og dermed tok gullet.

Det var ikke Granerud spesielt fornøyd med.

– Jeg synes det er dårlig. Det var en dårlig gjennomføring for min del. Jeg blir litt ivrig i førstehoppet, og jeg klarer ikke å gjøre helt det jeg skal. Og da blir resultatet deretter, sier Granerud og fortsetter:

– Det er vel sjelden det har vært noen som har vært veldig fornøyd i et VM med en fjerdeplass. Det er kjedelig, for det er helt uvesentlig, oppsummerer han.

Daniel-André Tande ble nummer ni og Marius Lindvik ble nummer 14.