Golfstjerne fikk rivalens ball i hodet

Aaron Wise ble truffet i hodet av konkurrenten Cameron Smiths ball under runde to av PGA-mesterskapet. På bildet kjøler Wise ned hodet med drikkeflaska. Smith traff dårlig med sitt utslag på hull nummer to, og godt hjulpet av den sterke vinden fikk australierens ball en svært skjev bane, skriver NTB. Smith forsøkte å varsle om at ballen kunne være til fare for andre, men Wise hørte ikke golfkollegaens rop. Golfspilleren slapp unna store skader.