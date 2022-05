– Det var ganske brutalt. Det skal jeg innrømme, sier 31-åringen.

Hun ble koronasmittet like etter halvmaraton i New York i slutten av mars - hvor hun ble nummer tre og satte en solid personlig rekord.

– Jeg følte det gikk fra topp form i New York, til å være på bunn en uke senere. Jeg ble litt satt ut av det, innrømmer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

– Anstrengelsen som et halvmaraton er, gjorde at jeg kanskje fikk det litt heftig også. Da er kroppen ganske skjør og tom, legger hun til.

Problemer med pusten

Symptomene varte bare i rundt en uke, men å komme seg tilbake i normal trening som kreves av en langdistanseløper, tok lengre tid. Den planlagte høydesamlingen i Flagstaff i USA måtte til slutt utsettes i tre uker.

– Som idrettsutøver er man ekstremt dårlig på å ta endringer, for du har en plan, men så må du plutselig forandre alt. Det var veldig mye frem og tilbake en stund. Men jeg fikk streng beskjed om at pusten, som jeg sleit med, måtte funke før jeg dro til høyden, forklarer Grøvdal.

NY TEST: Karoline Bjerkeli Grøvdal reiser nærmest rett fra høydesamling i USA til Diamond League-stevnet i Birmingham lørdag. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Hun var derfor spent da hun endelig kunne dra. Nå, tre uker, senere har hun fått tilbake noe av selvtilliten hun trenger og «friskmelder seg selv».

– Jeg merket under oppholdet at jeg var tilbake der jeg var før New York, og da var jeg i god form. Jeg brukte denne leiren på å komme tilbake der jeg var, men sånn er det noen ganger, forteller Grøvdal.

– Ikke helt klar

Natt til tirsdag kom hun tilbake til Norge. Lørdag starter hun Diamond League-sesongen med 5000 meter i Birmingham.

– Det føles alltid som det kommer altfor tidlig, og nå er det mange grunner til at jeg ikke føler meg helt klar. Men det er litt øving på at alle løp ikke er optimale. Det blir tett på et høydeopphold, og som sagt så har jeg prioritert trening og ikke at jeg skal løpe i Birmingham nå.

IMPONERTE: Under New York Marathon 20. mars løp Grøvdal halvmaraton på sterke 1:08:07. Foto: Privat / Skjermdump Instagram

– Covid er selvsagt ikke positivt, men heldigvis har hun vært fornuftig nok til å ta det med ro i en viktig periode. Hadde hun stresset til høyden så kunne hun slitt med dette i lang tid. Nå håper jeg å se henne i tilnærmet normalt nivå, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Siden hun allerede har tatt VM-kravene både på 1500-, 5000- og 10.000 meter, trenger hun ikke å jage hun uansett ikke en spesiell tid i det som er et sterkt felt i England.

– Jeg er litt spent, det kan jo slå ut begge veier, for jeg vet at formen er bra. Så svinger dagene veldig, med tidsforskjell og alt. Det blir godt å komme i gang i hvert fall, forsikrer Grøvdal.

– Tidlig i forrige sesong løp hun et av sine beste løp, et fem kilometer gateløp, ut fra bare grunntrening, så hvis det var normal form, så kan det gå veldig fort nå. Jeg håper hun får noen positive opplevelser på bane før hun kommer til mesterskap, sier Post.