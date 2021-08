Fikk råd av Schumacher – nå ligger storlagene langflate etter nordmannen

– Det har vært en god helg for å si det mildt.

Slik oppsummerer Dennis Hauger helga i Budapest, hvor han igjen var best totalt, tok en ny seier og økte ledelsen i sammendraget i Formel 3. Han har nå 152 poeng, og er blant de heteste navnene i juniorklassene til Formel 1.

– Det er en lang sesong igjen og jeg må fortsette å jobbe hardt der jeg er og forberede meg så godt som mulig med teamet framover, men det er en god følelse å komme inn i pausen med slike marginer, sier Hauger til NRK.

Med fire av syv løpshelger i boks virker Haugers ledelse å være utilnærmelig for konkurrentene. Dermed tyder det aller meste på at Hauger vil få sjansen på nivået under Formel 1 fra neste sesong.

HERJER: Dennis Hauger har vært den klart beste i Formel 3 så langt denne sesongen. Foto: Lluis Gene / AFP

Sportssjef i Norges Bilsportforbund, og Formel 1-kommentator hos Viasat, Atle Gulbrandsen, mener det vil være en helt unik mulighet for norsk motorsport og håpet om en nordmann i Formel 1.

– Det hadde betydd mye. Vi har hatt et par nordmenn i klassen under Formel 1 tidligere, men ingen har vært i noen toppteam og kjempet helt i toppen. Det vil trolig Dennis gjøre. Hvis han får sjansen i Formel 2 neste år så tror jeg at han vil kjempe blant de beste der også. Det vil bare øke interessen for Dennis og Formel 1 ytterligere, mener Gulbrandsen.

Vil fortsette hos Prema

Hver sesong byttes omkring halvparten av kjørerne i Formel 2 ut. Dermed åpner det seg mange ledige seter for nye førere. Med sine overlegne prestasjoner i Formel 3 mangler det ikke på tilbud for Hauger. 18-åringen vil ikke si noe om hvilket lag han helst vil kjøre for, men er fullt klar over interessen.

– Vi jobber selvfølgelig mot fremtiden og jeg har folk rundt meg som er på det. Jeg går for mesterskap i år, så tar vi det etter det, smiler Hauger.

– Både ditt eget lag, og flere av de andre lagene, ligger nærsmest langflate etter deg. Hvordan er det?

– Det er selvfølgelig gøy. Det viser at jeg gjør noe riktig, men det kan endre seg på et blunk om det går dårlig, så jeg må bare fortsette å jobbe der jeg er, sier Prema-føreren.

RED BULL-PROFIL: Dennis Hauger er en del av Red Bulls juniorer, noe som kan spille inn i hans fremtid. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

En av personene i teamet rundt Hauger er hans manager Harald Huysman. Han legger ikke skjul på at samarbeidet med Prema er noe de gjerne kan tenke seg også i Formel 2 neste år.

– Det er ganske åpenbart at Prema er førstevalget vårt ettersom de jobber så godt sammen og oppnår så gode resultater. De forstår hva slags bil han trenger og hans behov kjøremessig. Det har vist seg å være en perfekt match, sier Huysman.

– Det er noe som heter don’t change a winning team, fortsetter Huysman.

Lagsjef i Prema Racing, René Rosin, er klar på at han vil fortsette samarbeidet.

– Vi ønsker definitivt å ha med oss Dennis videre. Vårt mål er hele tiden å utvikle førere som kan gå den stigen og utvikle seg som Prema-førere, sier Rosin til NRK.

HERJER: Dennis Hauger har vært best av alle i Formel 3 denne sesongen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRk

Nivåskifte kan by på problemer

Den største utfordringen er trolig Haugers status som Red Bull-junior. Mens Prema i stor grad har hatt et tett forhold til Ferrari, og flere av deres største stjerner har kjørt for dem, er Red Bull tettere knyttet mot lagene Hitech og Carlin.

Red Bull vil trolig foretrekke nordmannen i et av disse lagene. En annen utfordring der er at Hauger har dårlig erfaring med Hitech, hvor han hadde sin svakeste sesong da han kjørte for dem i 2020.

– For vår del er det ikke noe problem å samarbeide med Red Bull. Vi har gjort det før med suksess i 2016 da vi hadde Pierre Gasly i Formel 2 og han vant mesterskapet. Vi samarbeider gjerne med alle Formel 1-lag, sier Rosin.

Gulbrandsen mener det vil være en stor fordel for Hauger å kunne fortsette med suksessoppskriften fra årets sesong.

KOMMENTATOR: Atle Gulbrandsen kommenterer motorsport for Viasport. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg tror det er veldig viktig at Dennis får muligheten til å kjøre for Prema også i Formel 2, som er det laget han kjører for i Formel 3, for det samarbeidet fungerer utrolig godt. Det er et veldig godt team, sier Gulbrandsen, som er sportssjef for Hauger på det norske landslaget.

Råd fra Schumacher

Hauger forteller at rådgiver i Red Bull, Helmut Marko, følger godt med på det han gjør. Men selv om Marko har lang erfaring innen motorsport, så er det ikke nødvendigvis tips han kommer med. Det blir heller et spark i baken for at han skal yte sitt aller beste.

– Helmut er veldig rett fram-type som sier det han mener. Han kommer vel heller med litt press enn tips, men det legger jeg bare til siden, for han er en type som liker å presse på juniorene sine. Jeg tenker ikke så mye på det, jeg har bare holdt hodet kaldt og jobbet med mitt, sier Hauger.

Han kjenner også godt til Mick Schumacher, som har gått en lignende vei som Hauger. I fjor var han fører for Prema i Formel 2. Nå kjører legendesønnen for Haas i Formel 1.

– Jeg har hatt litt kontakt med Helmut, også snakket jeg litt med Mick Schumacher og han har gitt meg noen tips. Det har vært veldig motiverende og lærerikt, så det har jeg tatt med meg. Det har hjulpet meg, så jeg tar med meg alt av kunnskap jeg kan, forteller Hauger.