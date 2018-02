Falla irritert etter Nilsson-kollisjon: – Kunne gått riktig galt

I siste utforkjøring ned mot stadion holdt trioen på å ramle. Maiken Caspersen Falla kjørte først ned bakken, men bak kom Stina Nilsson i en voldsom fart. Så voldsom at hun mistet kontrollen, og kolliderte med Falla. Hun klarte å holde skiene i riktig retning, og klarte å stå på beina.

– Jeg har opplevd å gå side om side med spisse albuer, men å bli dyttet på bakfra i høy fart i en sving var ikke noe særlig, sier en småforbannet Falla til NRK.

– Oppleves det urettferdig?

– Jeg har ikke sett det, så det blir vanskelig for meg å si. Men de ble ikke disket, så da regner jeg med at det er i orden.

– Mirakuløst

NRKs kommentator Jann Post mente det var mirakuløst at alle tre holdt seg på beina. Landslagstrener Roar Hjelmeset virket ikke helt fornøyd med Nilssons manøver da han møtte NRK like etter løpet.

– Jeg har ikke sett det igjen, men siden de ikke er disket er det helt sikkert innafor. Maiken blir helt klart forstyrret, litt redd og havner i ubalanse. For Maikens del er det kjedelig. Det var nok innafor, men hun hadde klart å holde litt høyere fart uten kollisjonen, sier Hjelmeset.

REAGERER: Roar Hjelmeset. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det kunne gått riktig galt, meldte Torgeir Bjørn.

Det skjedde i siste utforkjøring, og Falla hadde stive ben å stå på. Hun forteller at hun aldri har blitt forbikjørt i utforbakken, og reagerer på Nilssons taktikk om forbikjøringsforsøket.

– Den som ledet på toppen av bakken, har holdt det til siste sving. Jeg vet ikke hva som skjer, og skal ikke skylde på det. Men jeg er skuffet over at det skjer noe sånt. Jeg så meg selv ligge nede blant publikum, og mistet totalt balanse, forteller hun.

Kunne ha ødelagt for begge

Stina Nilsson er ikke helt med på forklaringen, og mener det ødela for dem begge.

– Jeg måtte grave dypt etter krefter; jeg ville være med over toppen. I utforkjøringen ville jeg ta den optimale kurven for å få best fart. Så fikk jeg for bra fart og kjørte inn i Maiken. Så det var ikke optimalt for noen av oss, sier Nilsson.

Hun tok over teten etter hvert, men måtte gi tapt for Diggins på slutten. Med fall kunne medaljen røket for både Sverige og Norge.

– Jeg er glad for at det ikke ble fall, det hadde vært leit, sier Nilsson.