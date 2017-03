Falla forklarer smellen: – Høres ut som en dårlig unnskyldning

Hun var storfavoritt – og en 22. plass på hjemmebane i Drammen hadde holdt til å avgjøre sprintverdenscupen.

I stedet røk Maiken Caspersen Falla ut i prologen. Dermed har hun et visst press foran fredagens sprint i Quebec, som innleder minitouren og samtidig avslutter sprintsesongen.

Ryker Falla i prologen igjen, kan svenske Stina Nilsson rappe krystallkula. Falla leder med 42 poeng. Seier gir 50.

– Man blir litt stresset av det. Jeg pleier ikke ryke ut av en prolog, men det er alltid en mulighet for det, sier Falla til NRK.

Trodde hun hadde staket

Det som skjedde på hjemmebane, var et paradoks. For etter å ha kommet hjem fra VM i Falun med tre gullmedaljer, følte hun seg motivert og i form. Så gikk det galt.

Nå tror Falla hun vet hvorfor.

– Jeg gjorde noen justeringer på skiene som kanskje ikke var helt riktig. Og så tror jeg at jeg mistet litt fokus av de stakefrie sonene. Jeg begynte å tenke på om jeg hadde staket i stakefri sone, og da tror jeg at jeg tok i litt for dårlig over toppen. Det høres ut som en dårlig unnskyldning, men det er veldig lite som skal til. Jeg mistet rett og slett litt fokus, erkjenner hun.

– Hvilke justeringer gjorde du på skiene?

– Jeg satte fram bindingen ett hakk, så jeg lurer på om jeg fikk litt dårlig glid på grunn av det. Og når jeg i tillegg tar i dårlig over toppen, så ser jeg på glidstrekka at jeg hadde dårlig fart. Det er små marginer, påpeker hun.

VERDENS BESTE: Maiken Caspersen Falla løftet sin første krystallkule i Quebec for et år siden. Nå er hun tilbake og klar for å gjøre det samme. Foto: Jacques Boissinot / Ap

Kan senke skuldrene

Det er uansett veldig mye som må galt for at Falla ikke skal vinne sprintverdenscupen for andre år på rad. Er hun blant de 22 beste, er det ingen tvil. Og selv om Falla skulle bli slått ut i prologen igjen, må Stina Nilsson vinne for å gå forbi.

Falla gleder seg til å få den definitive avklaringen.

– Da kan du kanskje se at skuldrene kommer til å synke litt ned og bli mer avslappa, for da er det bare å cruise inn. De to siste distansene i minitiuren er i utgangspunktet distanser om passer meg veldig bra med en fellesstart og en jaktstart. Får jeg noen å gå med så klarer jeg å ta ut mitt beste. Jeg må bare bli ferdig med sprinten, så skal det bli veldig godt, smiler verdens beste sprinter.

Norge ligger for øvrig an til å vinne alle de seks verdenscupene i langrenn: