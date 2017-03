Nilsson glemte stakereglene i Drammen – slapp med en advarsel

Onsdag morgen foreslo flere trenere å teste ut teknikksoner under verdenscupsprinten i Drammen, til tross for at det egentlig ikke skulle brukes allerede denne sesongen.

På kort varsel ble sonene med diagonaltvang, hvor det ikke er lov med staking, satt på plass.

Det kostet nesten vinneren i Drammen, svenske Stina Nilsson, dyrt.

For i finalen glemte hun seg og staket i en av diagonalsonene. Dermed ble hun kalt inn til juryen etter løpet, og måtte forklare seg.

– Det var ekstremt nervøse minutter utenfor, forteller Nilsson.

Men selv om videobildene tydelig visste at hun staket slapp hun unna med en muntlig advarsel, og fikk beholde seieren.

– I en læringsprosess

Renndirektør Pierre Mignerey forklarer avgjørelsen med at de ennå er i en læringsprosess for å finne ut hvordan teknikksonene fungerer.

– Det er en læringsprosess hvor vi alle må lære å bruke sonene, derfor har vi bestemt oss for å gi en advarsel. Vi må fastsette noen klare regler, selv om det har blitt testet på lavere nivå, forteller han.

Han forklarer at de først må få på plass klare regler og retningslinjer for utøvere og for juryen, og at de derfor ikke straffer Nilsson hardere.

– Hun er fortsatt vinner, for vi er fremdeles i en læringsprosess, sier han.

Nilsson selv mente før rennet at innføringen av teknikksonene ikke ville påvirke henne, fordi hun uansett skulle gå diagonalgange i de partiene. Slik ble det derimot ikke i kampens hete.

– Det er absolutt en lekse for meg, sier hun.

STAKET: Stina Nilsson glemte seg og staket i en av teknikksonene som for første gang ble testet i verdenscupen. Du trenger javascript for å se video. STAKET: Stina Nilsson glemte seg og staket i en av teknikksonene som for første gang ble testet i verdenscupen.

Norsk støtte til stakesonene

På herresiden var Eirik Brandsdal sterkest, da han staket seg forbi Johannes Høsflot Klæbo på oppløpet. Selv om han sikret seieren med staking, synes han det er helt greit med teknikksonene som tvinger løperne til å gå med festesmurning i klassiskrenn.

– Jeg synes det fungerer bra, og det er deilig å slippe å dvele så mye ved staking eller ikke staking i alle fall. Sonene kunne kanskje vært satt litt bedre, men hele grunntanker er helt uproblematisk, mener han, og får støtte fra Klæbo.

– Jeg skjønner at de som er bedre på å stake enn på diagonalgange kanskje skulle ønske det var annerledes, men for min del synes jeg det bare var bra, sier han.