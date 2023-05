Everton hadde «alt» i egne hender, og i en ellevill nedrykkstriller, sikret de Premier League-plassen i siste serierunde.

HELT: Abdoulaye Doucouré Foto: PETER POWELL / AFP

Med seier hadde de vært sikret plassen uansett, og det var akkurat det Abdoulaye Doucouré sørget for. Kanontreffet til midtbanespilleren gjorde at laget fornyet i Premier League-kontrakten og unngikk å rykke ned for første gang på 72 år.

Men underveis i kampen, som skulle ende med gledesrus for Everton, var det en hendelse som flere skulle bite seg merke i.

I vertenes målgård oppsto det nemlig heftig gemeng mellom Bournemouth-spiss Dominic Solanke og Evertons sisteskanse Jordan Pickford. Mitt i tumultene kunne man også se Yerry Mina tilsynelatende glefse retning Solanke. Det var uklart på bildene om tennene var borti Bournemouth-spilleren.

– Biter han ikke, da, spurte Viaplay-ekspert Petter Veland.

– Han driver og grafser etter brystet hans, følger Pål André Helland opp med i Viaplay-studio.

– Merkelig situasjon, konkluderer Veland med.

HVA SKJER HER?: Det ble full forvirring etter at disse bildene ble vist fra Everton-Bournemouth. Foto: Viaplay

Disse rykker ned

Biting eller ei, så gjorde Everton jobben. Det gjør Leicester og Leeds må dermed ta den tunge turen ned til nivå to i England.

– Det er vanskelig å være i denne situasjonen, men vi har lært mye av dette. Men det kan ikke skje hver eneste sesong. Vi må finne en løsning og forhåpentligvis er dette en start, sier Everton-keeper Pickford til Sky Sports.

Leicester gjorde sin jobb med 2-1-seier over West Ham, men det holdt ikke. Leeds tapte på sin side 1–4 over Tottenham.

SKUFFET: Leicester vant, men rykket ned. Foto: Joe Giddens / AP

For både Leeds og Leicester var utgangspunktet like enkelt som det var brutalt. De startet kampen på nedrykksplass, og de var derfor avhengige av at Everton skulle avgi poeng.

En periode så det lyst ut. Leicesters Harvey Barnes tok ledelsen mot West Ham, og de sendte med det Everton under streken. Publikum varierte mellom neglebiting, gråting og heiing, men da Everton tok ledelsen hjemme mot Bournemouth, hadde det ingenting å si hva Leicester selv gjorde. 2-1-seieren er derfor til ingen nytte, og de må ta den tunge turen ned en divisjon.

Det samme må Leeds. De var avhengige av poengtap for både Everton og Leicester, noe de ikke fikk, og i tillegg tapte de sesongens siste kamp. Tottenham anført av en giftig Harry Kane ble for sterke på Elland Road. 1-3-tap og nedrykk er derfor fasit for Leeds.

TUNG KVELD: Leeds og Leicester må belage seg på Championship-spill neste sesong. Leeds-spillerne fikk det tøft mot Tottenham. Foto: Tim Goode / AP

– Lenge var Leicester på trygg plass, men så steg Doucoure fram og hvilket treff han fikk. Å avgjøre en slik kamp med et slikt mål, det er for historiebøkene. Det kommer til å bli dratt frem gang etter gang i fremtidige Premier League-avslutninger, sier Nils Johan Semb i Viaplay-studio.

Sam Allerdyce ble ansatt like før sesongslutt for å redde Leeds. Av Viaplay fikk han spørsmål om det var akutelt å fortsette som trener for klubben.

– Alt handler om den totale pakken. Jeg trenger at vi alle drar i samme retning. Hvilke spillere blir solgt og hvilke spiller kan vi beholde. Og det viktigste er rekrutteringen. Jeg tror Leeds kan komme seg rett opp igjen, svarte han.