– Jeg hadde et møte med en nedbrutt Haaland på hotellrommet klokken 12 i natt. Han er preget, sier landslagssjef Ståle Solbakken til pressen.

Treneren forteller at han ikke sov godt i natt. Han forteller til NRK at han først prøvde å krangle litt med landslagslege Ola Sand om at skaden ikke var så alvorlig.

– Jeg blir informert av Ola Sand at det her går ikke. Og som den små-aggressive treneren jeg da blir, sier jeg at dette er ikke mulig, Ola. Jo, det er det. Jeg prøver så å overtale den medisinske del at vi kan vente litt, men det er det ikke noe poeng i. Skaden er som den er og han vil ikke bli klar, forteller Solbakken og fortsetter:

– Da tar jeg og Erling en samtale. Han forholder seg til fakta han også, og han har en dårlig følelse selv. Han stiller de samme spørsmålene som jeg stiller Ola. Så jeg vet at om det blir Ståle og Erling på lag så kan vi tvinge frem et eller annet, men det var ikke en mulighet. Skaden er som den er, og skaden samsvarer veldig med den følelsen gutten selv har. Derav frustrasjonen og fortvilelsen.

NRKs fotballeksperter mener at skaden er svært dårlig nytt for det norske landslaget.

– Dette er krise for Norge. Spesielt i disse kampene. Dette er jo kamper vi kan forvente å få litt plass å løpe i, og rom å kontre i, sier Carl-Erik Torp og får støtte fra Åge Hareide.

– Det betyr mye, det er det ingen tvil om. Det er et lite slag i ansiktet for alle oss optimister som håpte på mange poeng i disse kampene. Det blir vanskeligere, det er det ikke tvil om, sier NRKs fotballekspert Åge Hareide.

– Dypt frustrert

22-åringen hadde smerter i lysken etter kampen mot Burnley lørdag og må derfor kaste inn håndkleet.

UTE: Ståle Solbakken må klare seg uten sin største stjerne. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Han hadde lyst til å spille, men vi kom frem til at det ikke var noen mulighet, dessverre, sier landslagslege Ola Sand til pressen.

– Det kan bli mye verre og ta mye lenger tid, sier Sand om konsekvensene som kunne oppstått om Haaland hadde spilt under denne samlingen.

Fysioterapeuten Mario Pafundi, som også er ansatt av Manchester City, har vært med på denne landslagssamlingen også. Solbakken avviser at klubben har lagt press på landslaget.

– Manchester City har vært veldig fine og vi har hatt en veldig fin dialog med dem. Det har ikke vært noe press fra deres side.

Dermed går Norges første kamper i EM-kvalifiseringen uten Haaland. Norge møter Spania på lørdag.

– Erling er dypt frustrert. Han har gjort alt han kan og det er den kliniske undersøkelsen som har gjort at det ikke går, sier Solbakken.

Landslagskamerat Kristian Thorsvedt synes også at det er leit.

– Vi skulle gjerne ønske at Erling kunne vært med, og i den formen han har vært i de siste ukene, så er det trist og kjipt at han ikke får vært med nå, sier han til NRK.

– Det betyr at vi mister en kvalitetsspiller på topp, men vi har mange andre som har gjort det bra og kan gå inn i den rollen. Det endrer ikke så veldig mye på tilnærmingen for oss, sier Dortmund-spiller Julian Ryerson.

Landslaget henter ikke inn en erstatter for Haaland.

AUTOGRAFJEGERE: Både unge og eldre autografjegere var på plass da Erling Braut Haaland ankom treningsfeltet mandag.

Haaland-tallene Norge ikke vil se

Torp tror de kommende kampene blir vesentlig tøffere uten landslagets suverene ener.

– Det er kjempeuheldig og kjipt for Norge. Uten Haaland så minsker Norges muligheter betraktelig, legger han til.

Haaland har stått over seks av de siste 14 kampene før denne samlingen. NRK har kartlagt Norges poengstatistikk på landslaget med og uten Premier Leagues toppscorer. Konklusjonen er at Norges poengsnitt er vesentlig høyere med Jærbuen på laget.

Norges resultater med og uten Haaland Ekspandér faktaboks Erling Braut Haaland debuterte for Norge i EM-kvalikkampen mot Malta 5. september 2019. Siden da har målmaskinen spilt 23 landskamper totalt og scoret 21 mål. Norges 12 kamper uten Haaland: EM-kvalik, 2019: Norge - Spania 1-1, Romania - Norge 1-1, Norge - Færøyene 4-0, Malta - Norge 1-2.

Nasjonsliga, 2020: Romania - Norge 3-0, Østerrike - Norge 1-1.

VM-kvalik, 2021: Tyrkia - Norge 1-1, Norge - Montenegro 2-0, Norge - Latvia 0-0, Nederland - Norge 2-0.

Privatkamper: Irland - Norge 1-2, Norge - Finland 1-1.

Poengsnitt: 1,5 poeng per kamp.

Målsnitt: 1,25 mål per kamp. Norges 23 kamper med Haaland: Poengsnitt: 1,78 poeng per kamp.

Målsnitt: 2,04 mål per kamp. Kilde: Transfermarkt.

Den spanske storavisen Marca omtaler Haaland-skaden som «en lettelse» for det spanske forsvaret. En annen spansk avis, AS, beskriver det som «et stort slag for Norge».

– Nå må Norge kanskje spille på en annen måte. De har Sørloth, men vil ikke få den samme ekstremfarten i overgangsspillet som med Haaland. Mot Spania kunne vi absorbert noe av trykket med Haaland der. Den frykten vil på mange måter forsvinne, sier Hareide.

Solbakken sier at spillerne ble skuffet da nyheten om Haalands skade sprakk. Treneren sier at kampplanen mot Spania trolig ikke endres stort, men at det kan komme en ny vri mot Georgia.

– De reagerer selvfølgelig med en skuffelse, men det åpner seg for andre. Åpner seg for nye muligheter for andre spillere og så tror jeg troppen føler de er så sterke, motiverte og sugne på at dette kan gå uansett.

Solbakken har et uttalt mål om å kvalifisere seg til EM 2024 i Tyskland. Hareide tror ikke Haalands skader har store konsekvenser for det målet.

– Det tror jeg ikke. Det er en enkeltstående kamp mot Spania, og Georgia tror jeg Norge er i stand til å slå uansett. Spania tar sikte på å vinne gruppa, og kan ikke ha en annen målsetting. Et negativt resultat mot dem vil derfor ikke ha så mye å si, svarer NRK-eksperten.

Haalands spilletid i 2023 Foto: JUSTIN TALLIS / AFP Ekspandér faktaboks Oversikt over alle kampene Erling Braut Haaland har spilt for Manchester City i 2023. Januar: 5. januar: Chelsea (Premier League) - 90 min

11. januar: Southampton (Ligacupen) - 34 min

14. januar: Manchester United (Premier League) - 90 min

19. januar: Tottenham (Premier League) - 90 min

22. januar: Wolverhampton (Premier League) - 61 min

27. januar: Tottenham (FA-cupen) - 90 min Totalt: 6 kamper på 22 dager

Kamper uten spilletid: 1 (Chelsea, 8. januar) Februar: 5. februar: Tottenham (Premier League): 90 min

12. februar: Aston Villa (Premier League) - 45 min

15. februar: Arsenal (Premier League): 90 min

18. februar: Nottingham Forest (Premier League) - 90 min

22. februar: RB Leipzig (Mesterligaen) - 90 min

25. februar: Bournemouth (Premier League) - 72 min Totalt: 6 kamper på 20 dager

Kamper uten spilletid: 1 (Bristol City, 28. februar)



Mars: 4. mars: Newcastle United (Premier League) - 90 min

11. mars: Crystal Palace (Premier League) - 90 min

14. mars: RB Leipzig (Mesterligaen) - 63 min

18. mars: Burnley (FA-cupen) - 63 min Totalt: 4 kamper på 14 dager

Kamper uten spilletid: Ingen

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.