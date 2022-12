Overtent Haaland hånet motspiller i poengtap: – Han ble forbanna

Duellen mellom Haaland og Everton-stopperen startet allerede før minuttet var spilt.

I landinga i en hodeduell ble Haaland tråkket på av Godfrey så hardt at han mista skoa, samtidig som han falt rett ned på høyrelåret.

Jærbuen lå nede et par minutter og fikk hjelp av medisinsk personell for å se på ankelen, men etter hvert viste nordmannen tommel opp og fortsatte kampen.

Men det var bare starten på det som ble en intens duell mellom de to.

UTEN SKO: Erling Braut Haaland ble tråkket av skoa i en tidlig duell med Ben Godfrey. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Hånet Godfrey

For da Haaland styrte inn 1-0 etter 24 minutters spill, så feiret han sammen med lagkameratene samtidig som han skrek lenge i retning Everton-stopperen.

Rett før pause så toppet det seg. Godfrey markerte Haaland på et hjørnespark, og de to kamphanene ble stående og prate. Da svarte Haaland med å vrikke på rumpa, lage grimaser og lage tegn med armene.

– Jeg måtte bare gjøre jobben min. Selvfølgelig ble han forbanna. Du så reaksjonen hans, sier Godfrey til Sky Sports.

Evertons trener, Frank Lampard, likte det han så av sin spiller.

– Det er to fysiske spillere! For en spiller Erling Braut Haaland er, men jeg liker den siden jeg så av Ben Godfrey i dag, sier han til Premier League Productions.

TØFF DUELL: Ben Godfrey og en tent Erling Braut Haaland. Foto: OLI SCARFF / AFP

Like etter det så grisetaklet Haaland Evertons venstreback. Det endte med gult kort, selv om hele Everton vill ha nordmannen utvist.

– Den er vill. Heldigvis så treffer han ikke ordentlig, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås, og fortsatte:

– Jeg tror følelsen han fikk etter den første taklinga var at her er noen ute etter å skade meg. Det ser ut som det har blitt litt personlig, særlig mellom han og Godfrey. De to har vært veldig mye på hverandre utenfor kamera et og.

– Spinnvill scoring

Resultatet ble heller ikke som Haaland hadde håpet på. For etter at han selv sendte City i føringen etter drøye 20 minutter, så svarte Everton med en nyttårsrakett.

På en overgang i andre omgang så smalt fra kanten av sekstenmeteren fra Demarai Gray, som limte ballen opp i motsatt kryss.

– For en spinnvill scoring av Gray. Et av årets vakreste mål på årets siste dag. En bedre avslutning er det ikke mulig å finne frem, konkluderte Høglund.

NYTTÅRSRAKETT: Demarai Gray smalt inn en nydelig scoring mot Manchester City. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Ustoppelig

Men Haaland fortsetter å imponere de engelske fotballskribentene med sine scoringer.

– Haaland har mange kvaliteter, men han er spesielt god på å avslutte med en berøring som har nok kraft og presisjon fra en vanskelig posisjon. Han scorer utrolig mange slike mål, skriver fotballskribent for The Independent, Miguel Delaney på Twitter.

Dette var hans 21. scoring i Premier League denne sesongen. Bare 32 andre har scoret flere mål i løpet av en sesong, og det er 22 kamper igjen av sesongen.

– Han stopper, aldri. Aldri! Selvfølgelig er det annen fra bryne som er der inne, og med største selvfølgelighet så scorer han. Han scorer mål på alle mulige måter. Han er helt ustoppelig, var dommen til Tjærnås.

Gjennom de elleve minuttene med overtid i andre omgang, presset City på for en seiersscoring. Det ble imidlertid med Haalands ene for de lyseblå, som gikk på et poengtap på tampen av 2022.

– Vi spilte en veldig, veldig, veldig god kamp. Resultatet var ikke forventet, men sånn er fotball. Vi gjorde alt for å vinne, sier City-manager Pep Guardiola ifølge Simon Bajkowski i Manchester Evening News.