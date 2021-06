Eriksen via agenten: – Jeg gir ikke opp

Den danske stjernen har vært innlagt på Rikshospitalet i København siden lørdag etter kollapsen som rystet hele fotballverdenen.

Rapportene som har kommet i helgen har vært positive, og Eriksen skal etter forholdene ha det bra. 29-åringen har både snakket med landslagskollegaene og klubbkameratene i Inter i etterkant, og mandag kom han også med en uttalelse til media via agenten Martin Schoots.

– Takk skal dere ha, jeg gir ikke opp. Jeg føler meg bedre nå, men jeg vil forstå hva som skjedde. Jeg vil si takk til alle for hva de gjorde for meg, sier Eriksen til den italienske avisen La Gazzetta dello Sport via agenten.

– I godt humør

Søndag bekreftet danskenes landslagslege Morten Boesen at Eriksen hadde fått hjertestans, og at han «var borte» før de fikk startet hjertet hans igjen.

Agent Shoots sier videre til La Gazzetta dello Sport at han snakket med Eriksen senest mandag morgen og at dansken er overveldet over all støtten han har fått de siste dagene.

– Han spøkte og han var i godt humør, jeg syntes han virket fin. Vi ønsker alle å alle forstå hva som skjedde med ham, og det vil han også. Legene gjør omfattende tester, og det vil ta tid, sier Schoots.

SKJOLD: Danmarks landslag har fått mye ros for hvordan de reagerte da Eriksen falt om. Foto: Stuart Franklin / AP

Lagkameratene møter pressen

Det er fortsatt spørsmål rundt akkurat hva som skjedde da Eriksen kollapset, men det kommer stadig oppdateringer rundt tilstanden til 29-åringen.

Mandag skal noen av de danske spillerne uttale seg for første gang etter det som skjedde lørdag, der de fikk ros for hvordan de reagerte etter at lagkameraten falt om.

Ifølge Ekstra Bladet er det Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite og en spiller til som skal møte pressen på danskenes treningsfelt i København.

Braithwaite kom for øvrig med en melding på sin egen Twitter-profil søndag, der han ikke la skjul på hvor dramatisk opplevelsen var.

– Gårsdagen var et av de mest skremmende øyeblikkene i mitt liv. Mine tanker er hos Christian, hans kone, barn og familie, skrev Barcelona-spilleren.

Danmark neste kamp spilles i Parken førstkommende torsdag mot en av EM-favorittene Belgia.