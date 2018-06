Er dette VM-historiens fineste mål?

Hvert VM inneholder øyeblikk som finner sin plass i historien. Når det kommer til vakre mål er det heller ingen unntak.

På Torps topp fem-liste finner man tre fantastiske scoringer fra det mange kaller tidenes VM-sluttspill, mesterskapet i Mexico i 1986.

Se alle scoringene i vinduet øverst.

5. Josimar, Brasil, 1986

På femteplass velger Carl-Erik Torp målet til Josimar mot Polen i åttedelsfinalen i VM i 1986. Den brasilianske ballkunstneren dro seg forbi to polakker før han fra død vinkel smalt ballen i nettet. Brasil vant til slutt kampen 4-0, men måtte senere gi tapt i kvartfinalen mot Michel Platinis Frankrike.

PÅ LISTEN: Josimar feirer mot Nord-Irland i VM i 1986. Mot Polen scoret han et fantastisk mål. Foto: - / Afp

4. Manuel Negrete, Mexico, 1986

Dagen før Josimar sitt kremmerhus, var det en lokal helt som sendte vertsnasjon Mexico til himmels. I åttedelsfinalen mot Bulgaria plukket Manuel Negrete opp en høy ball, la opp til et veggspill og avsluttet med et utsøkt saksespark i høyre hjørne. Som Brasil, ble Mexico også utslått neste runde mot Vest-Tyskland.

HELT: Mexicos Manuel Negrete scoret et av VM-historiens fineste mål på hjemmebane. Foto: Peter Kemp / AP

3. Philipp Lahm, Tyskland, 2006

Neste på listen til Torp er en annen som leverte på hjemmebane. I Tysklands åpningskamp mot Costa Rica i VM 2006 vartet vertsnasjonen opp med flere fantastiske scoringer. Men det aller fineste kom fra VM-debutanten Lahm, som dro seg forbi en Costa Rica-spiller, før han plasserte ballen helt oppe i krysset. Tyskland vant kampen 4–2 og endte som vinner av bronsekampen i mesterskapet.

I VINKELEN: Lahm sitt stjernetreff var helt utagbart for José Porras i Costa Rica-buret. Foto: Frank Augstein / AP

2. James Rodríguez, Colombia, 2014

Så til en av Brasil-VMs store spillere. James Rodríguez endte opp som turneringens toppscorer, men det aller fineste målet kom i åttedelsfinalen mot Uruguay. 26-åringen mottok ballen på brystet med ryggen vendt mot mål. I neste bevegelse vendte teknikeren opp og smalt ballen på helvolley, via tverrliggeren og inn. Målet endte som vinner av Puskas-prisen dette året.

TOPPSCORER: James Rodríguez endte som turneringens toppscorer med seks mål. Foto: PILAR OLIVARES / Reuters

1. Diego Maradona, Argentina, 1986

Så til et mål det er umulig å komme utenom i slike kåringer. Torp holder dribleraidet til Diego Maradona i kvartfinalen mot England i 1986 som VM-historiens fineste mål. Kun minutter tidligere hadde Maradona scoret med "Guds hånd", før han deretter leverte et sololøp verden aldri hadde sett maken til. Arne Scheie på kommentatorplass måtte spørre seg selv: «Har vi noen gang sett et vakrere mål?». Muligens ikke, den dag i dag heller. Argentina, ledet av Maradona, vant til slutt mesterskapet.

VERDENSMESTER: Diego Maradona kunne heve VM-trofeet i Mexico City. Foto: Carlo Fumagalli / AP

Mangler det en scoring? Bruk #nrksport eller kommentarfeltet.