England-spillerne hylles i hjemlig presse: – Dere gjorde oss stolte

For selv om semifinalen i Russland-VM endte med 1-2-tap i ekstraomganger mot Kroatia, har årets mesterskap skapt håp i det fotballgale landet om at «52 years of hurt» snart er over.

England tok seg til VM-semifinale for første gang siden 1990, og måten det skjedde på har til og med overbevist landets ellers så kritiske aviser.

– Dere gjorde oss stolte, heter det i fete typer over forsiden til Daily Star, som legger til at stolte «løver» var svært nær en finale.

I nettutgaven slår de fast at de kommer hjem som helter.

FAKSIMILE: Forsiden av nettutgaven av Daily Star.

Omtales som helter

Melodien er den samme i flere britiske storaviser. Ord som helter og stolthet er gjengangere, viser en oversikt hos BBC.

– Vi levde ut drømmen. Takk, England, heter det på forsiden hos Daily Express.

– De kommer hjem … men hver av dem er en helt, skriver The Sun.

Nå skal riktig nok de engelske spillerne ikke hjem fra VM helt ennå. Lørdag venter bronsekamp mot Belgia, mens kroatene møter Frankrike i søndagens finale.

FAKSIMILE: Forsiden av nettutgaven av The Sun.

– Dette laget har gitt alt

På Twitter slo Gary Lineker fast at dette laget hadde gitt absolutt alt, mens Jermain Defoe mente at laget hadde gjort England stolte.

Daniel Sturridge mente rett og slett at hvis noen hadde negative tanker om dette laget, kunne de holde dem for dem selv og ikke publisere dem på Twitter.

Landslagssjef Gareth Southgate var både svært skuffet over nederlaget og stolt over laget sitt etter kampen onsdag.

– Jeg er bemerkelsesverdig stolt over denne gruppen av spillere. Supporternes støtte sammenlignet med to år siden viser at landet er stolt over måten vi spilte på, sier han.

Røk ut i åttedelsfinalen

I forrige VM ble engelskmennene slått ut i gruppespillet, mens det ble exit i åttedelsfinalen mot lille Island i EM for to år siden.

Da bar avisforsidene i hjemlandet helt andre overskrifter.

The Telegraph hevdet at tapet mot islendingene var «Englands største ydmykelse», mens Daily Mail kort og godt fastslo at laget var «ute av Europa – igjen».