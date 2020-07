Det var 31. januar Det internasjonale friidrettsforbundet gikk ut med nye skoregler.

Mindre enn et halvt år senere, et halvår der det knapt har vært arrangert konkurranser, endrer de reglene igjen. Det skjer etter press fra både utøvere, nasjonale forbund og skoprodusentene.

NRK har de siste dagene snakket med en rekke personer i friidretten om misnøyen som har bygd seg opp.

– De nye reglene er frustrerende og ga ikke utøverne et tilstrekkelig vindu til å gjøre nødvendige justeringer. Jeg vet ikke hvor strengt de blir håndhevet, sa Christian Taylor til NRK mandag.

Amerikaneren har to OL-gull og fire VM-gull i tresteg og er en av friidrettens aller største stjerner. Han er dessuten initiativtaker til, og leder for, den uavhengige utøverorganisasjonen The Athletics Association.

Norges Friidrettsforbund etterlyste avklaring.

– Vi har noen spørsmål som vi trenger klare svar på. Ellers blir det kaotiske tilstander, sa generalsekretær Kjetil Hildeskor til NRK.

VRA FRUSTRERT: Christian Taylor var blant dem som krevde at Det internasjonale friidrettsforbundet kom på banen med en oppklaring. Foto: Mike Ehrmann / AFP

– Veldig uklart

Tirsdag kom i hvert fall noen avklaringer. Det er nemlig vedtatt regler som skal gjelde i en overgangsfase til etter OL i Tokyo neste sommer.

Reglementet som kom i januar, kom som et resultat at det dukket opp nye skomodeller som utfordret hva en løpesko er og skal være.

For det første regulerte reglene hvordan en sko kan bygges. «Skoene må ikke gi utøvere noen urettferdig hjelp eller fordel», heter det i reglementet.

Det var imidlertid et annet punkt som skapte trøbbel. Reglene fastslo nemlig at «alle typer sko som skal bli brukt i konkurranse fra og med 30. april må ha vært tilgjengelig for kjøp i butikk eller på nett i fire måneder.»

Det kom nemlig aldri noen liste over hvilke skomodeller som var lovlige og hvilke som ikke var det. Slike lister finnes for hvilke redskaper som er tillatt i tekniske grener.

– Det er et veldig uklart regelverk, så lenge det ikke følges opp med lister på hva som er tillatt. Hvem kan gå rundt og vite nøyaktig hvor lenge og hvordan alle skomodeller er laget og hvordan de har vært distribuert, var det retoriske spørsmålet Kjetil Hildeskor stilte overfor NRK.

Rykter om regelbrudd

En rekke utøvere verden rundt har så langt i sesongen benyttet sko som det i beste fall har vært usikkert om oppfyller kravene i reglene fra januar. Det gjelder også skoene brødrene Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Therese Johaug løp i under «Impossible Games».

NRK har fått bekreftet at «rykter om regelbrudd» også nådde friidrettsforbundets lokaler på Ullevaal.

Internasjonalt finnes det også en rekke eksempler på det samme. Regelen ble i realiteten ikke praktisert av noen stevnearrangører.

Derfor tvang det seg fram et behov for en avklaring. Det er den som og har kommet.

Godkjent med umiddelbar virkning

Kravet om at sko skal ha vært i salg i fire måneder fjernes med umiddelbar virkning. Den nye regelen fastslår at også alle sko som er introdusert etter 31. januar kan benyttes i internasjonale konkurranser med umiddelber virkning, under visse betingelser.

For det første må skoene være typegodkjent av Det internasjonale friidrettsforbundet. Skoene må dessuten meldes inn i forkant og gjøres gratis tilgjengelig for alle utøvere som eventuelt ikke har en egen skoavtale.

Helt konkret betyr det at både Karsten Warholm og brødrene Ingebrigtsen kan benytte sine vante sko under Diamond League-stevnet i Monaco 14. august uten å være bekymret for utfallet av en eventuell skokontroll.

I de nye reglene er det også justeringer av de tekniske kravene til skoene.

– Disse overgangsreglene gir oss mer tid til å utvikle et sett langsiktige regler, som blir introdusert etter OL i Tokyo neste år, med mål om å finne riktig balanse mellom innovasjon, konkurransefordeler og universalitet, sier generalsekretær Jon Ridgeon i Det internasjonale friidrettsforbundet i pressemeldingen.

Lederen i dommerutvalget i Norges friidrettsforbund, Terje Hoffmann, sier tirsdag ettermiddag til NRK at han ønsker å sette seg grundig inn i regelendringene før han kommenterer dem.