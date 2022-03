– Det er deilig å få til på tampen av sesongen. Det er det, bekrefter fjorårets verdenscupvinner.

For det har vært en tidvis veldig tøff sesong for Fossum-løperen. Sesongstarten var preget av svake resultater, og før jul avbrøt hun verdenscuprunden i Frankrike for å reise hjem og hvile.

I OL slo hun tilbake med både individuelt sølv og bronse, men det var først på søndagens jaktstart i Kontiolahti sesongens første seier endelig kom.

– Jeg føler jeg har vært god. Jeg har stått skikkelig i møkk og gravd meg ut av det. Jeg er skikkelig stolt av å ha fått til det. Det er ikke så mange som klarer å stoppe opp når man ikke får det til, men det gjorde jeg i år. Jeg gjorde en helomvending, satset alt på OL, og det gikk bra, forteller Eckhoff til NRK.

– Hvor langt ned i møkka har du vært?

– Jeg var ganske frustrert i desember, ja. Jeg var veldig lei meg og visste ikke helt hva jeg hadde gjort galt. Men jeg klarte å snu det. Det er alltid gøy å få det til, svarer hun.

– Øyet stirrer

Eckhoff ble nummer to på sprinten og gikk ut bare fem sekunder bak tyske Denise Herrmann og samtidig som gårsdagens overraskelse, Stina Nilsson. Men hun la fort bak seg begge to – og resten av feltet. Det ble fullt hus og ledelse på første, andre og tredje skyting.

Eckhoff med fullt hus på tredje skyting Du trenger javascript for å se video.

– Hun så veldig fokusert ut. Man ser at øyet er med hele veien. Vi har gjort noen studier på skyting, at øyet stirrer og ikke flakker. Det gjør det på siste skyting, forklarer utviklingssjef i skiskytterforbundet, Harri Luchsinger i Vinterstudio.

Bare to ganger før har 31-åringen skutt feilfritt i et renn med 20 skudd, og på siste stående ble det to bomskudd.

– Det er fokus skiskyting handler om. Det er ikke alltid like lett å ha det. Skiskyting er kjempeenkelt når du er i dytten og får det til, men så er det kjempevanskelig når du ikke er i dytten. Det er lett å si at det blikket og ikke blikket, for det er så mye mer enn det, mener hun.

– Sesongen redda

Likevel beholdt hun ledelsen, og kunne gå kontrollert inn til seier. 15,9 sekunder foran Dorothea Wierer og snaue 20 sekunder foran Herrmann.

– Jeg tror det hjalp henne å ha et bra OL. Selvtillit hjelper alltid i skiskyting, selv om man vet nivået er der, sier Ingrid Tandrevold om lagvenninnen.

Eckhoff bommer to ganger på siste skyting Du trenger javascript for å se video.

Det ble en sterk norsk dag.

Marte Olsbu Røiseland måtte ta til takke med en åttendeplass på sprinten, og gikk seg opp fire plasser. Med det vant hun jaktstartkula, og økte også ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

– Fysisk er det veldig bra. Jeg hørte jeg hadde beste langrennstid og det er noe å ta med seg, men det er tre bom for mye, forteller Røiseland.

Karoline Knotten klarte seg med bare én bom og ble nummer fem.

– Nå er sesongen min redda nesten. Jeg kan bygge på dette, for jeg vet at jeg kan. Nå er det gøy med skiskyting, sier Knotten til NRK.