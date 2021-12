– Fysisk er det skikkelig tungt, så det er kjipt, sa Tiril Eckhoff etter en 11.-plass på sprinten i Frankrike torsdag.

Dagen annonserte hun på Instagram at hun tar tidlig juleferie hjemme i Oslo, og står over de siste rennene denne helgen.

– Når det er en negativ utvikling på kroppen, som det har vært i desember, så er jeg ganske bestemt på at dette er rett. Jeg kan ikke tro på julenissen, sier Eckhoff til NRK på telefon fra flyplassen.

For fjorårets suverene skiskytter har ikke fått det til å stemme denne sesongen. I Östersund var hun rundt nummer 30 på resultatlista i de fire individuelle rennene. I Hochfilzen fikk hun en opptur med en sjetteplass på sprinten, men på jaktstarten to dager senere sprakk hun.

POST: Fredag morgen la Tiril Eckhoff ut denne meldingen på Instagram. Foto: Skjermdump, Instagram

– Balanserer på en knivsegg

I Norge skal hun slappe av og ta blodprøver for å utelukket at det ikke er noe som er medisinsk galt.

– Jeg må på en måte å få kroppen litt i balanse. Det nytter ikke å gå skirenn nå. Muskulaturen er pakket, og det har jeg ikke opplevd før, så nå må jeg bryte ned den negative trenden, forklarer Eckhoff.

– Nå er det bare vondt å gå skirenn, legger hun til.

Da NRK torsdag spurte Eckhoff hvorfor hun tror sesongen har blitt slik, hadde hun følgende svar:

– Jeg tror jeg tok noen feil valg i november. Det ble litt for mye dritt der, og så drar jeg med meg det inn i sesongen. Jeg har aldri vært i denne situasjonen før, så jeg får finne ut av det, forteller hun.

Fredag utdyper hun:

– Det er jo litt etterpåklokskap. Jeg har kjørt på, selv om jeg ikke var sikker og ting ikke fungerte. Det er jo en klassiker. Jeg har alltid lyst til å utvikle meg, og kanskje det er litt skummelt. Da balanserer man på en knivsegg. Det er negativt når alt man har lyst til, er å gå fort. Så jeg tror det er totalen som er blitt for mye.

– Hvordan har du hatt det så langt denne sesongen?

– Mentalt har jeg hatt det bra, ut ifra forutsetningene. Men det er en ny situasjon for meg, som jeg ikke var forberedt på og ikke hadde sett for meg. Det er en utfordring jeg må ta på strak arm, svarer 31-åringen.

– Tråkket litt over

Trener Sverre Huber Kaas tror det er flere grunner til at ting ikke har fungert.

– Det er nok litt sammensatt. Vi fikk en samling på ski der det ikke var spesielt bra skiføre, som gjorde at vi kom litt skeivt ut på snø, forklarer han, og sikter til samlingen på Beitostølen i starten av november.

RENNPRAT: Tiril Eckhoff i samtale med trener Sverre Huber Kaas etter torsdagens sprint. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Og så er det andre ting som har vippet det litt i forskjellig retning, så man aldri har fått en god treningsnovember, men av og på-november. Det merker man litt inn i sesongen. Så når vi da kommer litt skeivt ut i de første løpene, så drar man det litt med seg. Det handler om å nullstille litt og da tror jeg ikke det tar lang tid før hun er på nivå med i fjor, fortalte Kaas etter sprinten.

Han sier Eckhoff har lagt bak seg en god treningshøst og lagt grunnlaget for å prestere på topp, og Kaas tviler på at det er snakk om overtrening.

– Nei, vi føler egentlig ikke at vi har gått over grensa, men kanskje tråkket litt over og ikke tatt nok steg tilbake, men vi har presset på grensa og prøvd trene best mulig. Jeg tror vi kan ha fått litt trøbbel med den starten vi har hatt, og har man ikke fått restituert nok og det ballet litt på seg, mener kvinnenes langrennstrener.

– Lurt å starte på nytt

NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid tror Eckhoff gjør et lurt valg i å ta en pause for å unngå større usikkerhet.

– Hun trenger å starte på nytt, få roet ned og få noen gode økter. Dersom kroppen ikke funker, er det risikabelt å presse den gang på gang. Da er det lurt å snu i tide. Jeg tror likevel hun er nærmere enn det føles og kanskje ser ut som på papiret, mener Skjelbreid.

OPPTUR: Tiril Eckhoffs beste individuelle plassering i år, er en sjetteplass fra sprinten forrige uke. Da ble Marte Olsbu Røiseland (t.v.) nummer tre og Ida Lien fire. Foto: DAVID GEIEREGGER / GEPA PICTURES

Lagvenninne Marte Olsbu Røiseland har derimot hatt en strålende sesongstart. Hun er sikker på at Eckhoff kommer tilbake.

– Jeg håper Tiril finner ut av det, og gjør de justeringene hun må for å finne toppformen. Det tror jeg absolutt hun kommer til å gjøre. Hun kommer tilbake, det er jeg helt sikker på.

– Jeg tror alle er mer optimistiske enn jeg er akkurat nå, men jeg er veldig trygg på at dette er riktig for meg. Så håper jeg det blir bedre, men når muskulaturen kjennes mer pakket ut enn noen gang, så er det bare å kaste inn håndkleet. Sånn som dette har jeg ikke lyst til å gå, så nå skal jeg snu alle arkene i bunken min, sier Tiril Eckhoff.