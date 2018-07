– Filip har mye å gå på før EM

– Det er sterkt å bli nummer to i Diamond League, selv om to av de største navnene ikke var på plass, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter at Filip Ingebrigtsen løp inn til nettopp andreplass på 1500 meter under Diamond League i Rabat.

For årets to største navn på 1500 meter, Timothy Cheruiyot og Elijah Manangoi, stilte ikke til start i Rabat. Ingebrigtsen ble kun slått av Brahim Kaazouzi, en seier som kom som et aldri så lite sjokk. Filip løp inn til tiden 3.33,40.

Bak seg hadde Ingebrigtsen blant andre Ayanleh Souleiman og tsjekkiske Jakub Holusa. Sistnevnte blir en utfordrer under EM, som starter 7. august.

– Holusa slo Filip i Paris, men i dag var det god margin ned til tsjekkeren. Det var betryggende å se, sier Rodal.

– Bobler over av energi

Rodal tror vi vil få se enda bedre form av Filip i tiden frem mot EM.

– Ingebrigtsen-gutta er smarte når det gjelder å spisse formen. Filip kommer rett fra høydeopphold, og har ikke brukt mange dager på jobbe inn formen til det løpet her. Jeg tror Filip har mye å gå på frem mot EM, sier Rodal.

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen tror også på enda bedre løp av hans 25 år gamle sønn.

– Filip ser ut til å boble over av energi. Jeg gleder meg vilt til Monaco om en uke, sa Ingebrigtsen senior ifølge Norges Friidrettsforbund.

Slår de fleste utfordrerne

Selv om hverken Cheruiyot eller Manangoi stilte til start i Rabat, fikk Filip Ingebrigtsen testet seg mot flere av de sterkeste utfordrerne om EM-gullet.

– På 1500 meter er det Holusa som er den største utfordreren, kanskje i tillegg til hans egne brødre, forteller Rodal.

Holusa ble i Rabat slått av Filip med fire tideler. I tillegg til tsjekkiske Holusa stilte polske Marcin Lewandowski og briten Charlie Grice til start.

– De imponerte ikke veldig mye i dag. Det kan dukke opp nye navn, men det er ikke utenkelig at det er de nevnte som kommer til å kjempe om EM-gullet.