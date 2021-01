Elabdellaoui snakker ut etter ulykken: – Jeg blir bedre

– Jeg blir bedre. Jeg får super og profesjonell hjelp fra det medisinske apparatet og vi gjør steg hver eneste dag, skriver Omar Elabdellaoui på sin Instagram-konto.

Nordmannen sier videre at de fortsatt står overfor noen utfordringer, uten å nevne konkret hva han sikter til.

– Vi har fortsatt noen utfordringer, men jeg kommer tilbake sterkere. Det lover jeg. Vær så snill å ha meg i deres tanker og bønner fortsatt, skriver høyrebacken.

Øyeskade

Det var på nyttårsaften at den norske høyrebacken skadet seg i ansiktet av fyreverkeri i Tyrkia. Elabdellaoui, som til daglig spiller for tyrkiske Galatasaray, skal ha fått annengrads forbrenning i ansiktet og skader i begge øynene.

Det ble rapportert at det ene øyet var mer skadd en det andre.

– Han klarer å se, men det er for tidlig nå å si hva som kommer til å skje videre, sa doktor Vedat Kaya den gangen.

– Det betyr alt

Elabdellaoui takker for støtten i innlegget sitt.

– Jeg vil takke for alle som har bedt, sendt god energi og meldinger som har gjort at jeg føler at de er med meg – det betyr alt i verden for meg, skriver han.

Siden hans skade har støtten flommet inn, som han også skriver selv. Hans lagkamerater i Galatasaray valgte å stille opp i t-skjorter som uttrykte støtte til Elabdellaoui.

– Vi trenger deg, bror. Vi trenger at du smiler igjen, vi trenger din kampvilje, vi trenger at du er en sterk far for familien din. Ikke glem at du tror på Gud. Du vil komme deg gjennom dette, og alt vil bli bedre enn før, skrev stjernespilleren Arda Turan på Instagram-kontoen sin.