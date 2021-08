Ekspertene hardt ut mot dommerslakten: – Her er Norge på bærtur

– Hva skal man gjøre? Det føles som de får 17 frikast. Det blir litt for dumt for min del. Jeg er nesten mer i sjokk, egentlig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg skal prøve å holde det barnevennlig, var Nora Mørks brutale dom over dommerne da Norge tapte med ett mål mot Russland.

Hun var ikke den eneste som raste mot den franske dommerduoen. Thorir Hergeirsson og kaptein Stine Bredal Oftedal var også borte hos dommerne etter kampen for å uttrykke sin misnøye.

Mest av alt reagerte de på at russerne fikk bruke lang tid i angrep mot slutten av kampen, og spesielt i det aller siste angrepet der Norge ikke klarte å få tak i ballen. Dermed spilte Russland ut tiden og gikk til OL-finale nok en gang.

– Hakk i plata

De norske profilene gikk langt i å mene at dommerne ødela finalemulighetene deres, men akkurat det vil ikke ekspertene være med på.

Discovery-ekspert Ole Gustav Gjekstad var en av dem som var kritiske til det norske lagets dommerslakt.

MYE FRIKAST: Russiske spillere i bakken ble et vanlig syn i sluttminuttene i semifinalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Her er Norge på bærtur. Vi blir spilt trill rundt av Russland i store deler av kampen. Vi er ikke i nærheten i forsvar. De får spille lenge og er taktiske i deler av kampen, men i den største delen av kampen så er vi ikke med. Vi taper duell etter duell og blir spilt rundt. Jeg er ikke enig i at dommerne ødelegger for Norge, sier Gjekstad i Discovery sitt studio.

Han er heller ikke fornøyd med at Norge har en tendens til å skylde på at motstanderne bruker lang tid i sine angrep, når ting ikke går deres vei.

Gjekstad mener det er Norges ansvar å finne en måte å løse det på.

– Jeg synes det har blitt litt hakk i plata det at motstanderen får spille for lenge. Reglene er sånn, og jeg tror bare vi må innse at en del motstandere spiller taktisk mot oss og utnytter regelverket, mener eksperten.

Forstår skuffelsen

Gjekstad får støtte av flere eksperter i sin kritikk. Også TV 2s håndballekspert Randi Gustad var klar på at Norge ikke røk ut på grunn av dommerne.

– Ærlig talt! Både landslagssjefen og spillerne skylder på dommerne. Makan! Taktisk klokt av Russland. Norge kan skylde seg selv, skriver Gustad på Twitter.

SKUFFELSE: De norske håndballjentene var langt nede da sluttsignalet gikk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten skjønner at det norske laget var skuffet etter kampen, men tror at det rant over av frustrasjon da sluttsignalet gikk og finalehåpet var ute.

– Isolert sett har ikke dommerne noe å gjøre med dette tapet i det hele tatt. Hadde vi snudd på det, at det var Norge som var gode på å spille langsomt, trekke frikast og legge time out på rett tidspunkt, så hadde vi hyllet dem. Dette handler om frustrasjon, mener Tvedten.

– Så det er ikke dommernes skyld at ikke Norge er i OL-finale nå?

– Nei, det er de norske håndballjentene sin skyld at de ikke er i finale, ikke dommerne. Man blir jo dratt litt inn i kollektiv suggesjon når man er frustrert, og de legger skyld på dommerne og delegater, men dette er bare spillernes skyld selv.

Også den tidligere norske toppdommeren Kjersti Arntsen henger seg på eksternes meninger. På Twitter mener Arntsen at det beste laget vant.

– Pinlig å høre Norge klage på dommerne etter denne kampen. Glem det! Dette må spillerne og støtteapparatet ta ansvar for selv. ROC bedre i denne semien og, skriver hun.