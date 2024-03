Ekspertene forfjamset etter total Lægreid-sprekk – Norge fra nest sist til seier

– Nei, nei, nei, nei, sa Ole Einar Bjørndalen oppgitt på TV 2.

– Det er en total kollaps, supplerte hans ekspertkollega Tiril Eckhoff.

– Han sprakk rett og slett, konkluderte Ola Lunde på NRKs radiosending.

De tre over her har enten vært med på eller sett det aller meste fra skiskytingens verden. Men da Sturla Holm Lægreid måtte ut i tre strafferunder (!) på den andre skytingen ble de alle satt ut.

Det ble hovedpersonen selv også.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg føler ikke jeg går for hardt på ski eller går over evne, men når jeg prøver å få ned blinkene stemmer ikke siktebildet med det jeg ser, sier Lægreid til SVT.

– Jeg tror kanskje høyden spiller inn. Du får ikke hentet deg inn eller pustet nok mellom skuddene til at det blir bedre. Det blir nesten bare verre og verre jo lenger man står på standplass, sier han.

TRE RUNDER: Sturla Holm Lægreid fikk det ikke helt til å stemme på sin etappe. Han tror høydemeterne spilte ham et puss. Foto: Heiko Junge / NTB

Fra nest sist til seier

Det som så ut til å kunne bli en total katastrofe på herrenes stafett i USA, endte opp med å bli en ordentlig berg og dalbane.

Norge gikk fra å være nest sist til å kjempe seg oppover, og innen Vetle Sjåstad Christiansen tok fatt på ankeretappen var Norge tilbake i ledelsen.

Tarjei Bø startet opphentingen på andre etappe, mens Johannes Thingnes Bø fullførte den.

– Han er en fæling han Johannes, altså. Når han først begynner å gå fort på ski er det ingen som har sjans, konstaterte Bjørndalen.

På ankeretappen hadde Vetle Sjåstad Christiansen full kontroll og sørget for de norske herrenes tolvte strake stafettseier i verdenscupen.

– Det er veldig deilig. Vi tar det ikke for gitt å vinne lenger etter det vi var gjennom i VM, sier Christiansen til SVT.

Smått utrolig med tanke på utgangspunktet.

– Er det mulig?

Det var han som gikk den første etappen for Norge på fredagens stafett i USA, og hadde gitt Norge en oppskriftsmessig start. Lægreid leverte fullt hus og ledelse for et norsk lag som jaktet revansj etter stafettnedturen i VM.

Men så ble alt snudd på hodet. For både Lunde og Bjørndalen la merke til at Lægreid gikk veldig hardt på den andre runden, det til tross for at både jetlag og antall høydemeter spiller inn. Det høyeste punktet under herrenes stafett var 1688 meter.

Lægreid traff på sitt første skudd, men så kom det to kjappe bom. Da måtte Lægreid stoppe opp og justere. Bjørndalen – som vet en ting eller to om skiskyting – ante fare på ferde.

– Det er et dårlig tegn. Det er en altfor hard inngang til skyting, sa Bjørndalen.

KRITISK: Ole Einar Bjørndalen trodde knapt sine egne øyne. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Deretter fulgte det ene bomskuddet etter det andre, og Lægreid måtte til slutt gå tre strafferunder – selv om han også hadde tre ekstraskudd.

– Er det mulig? Det er å gå med hodet under armen. Nå må han virkelig skjerpe seg. Han kan umulig ha holdt seg til planen. Han gikk som om han gikk inn til mål, sa en forvirret Bjørndalen, som fra en annen kanal fikk medhold av NRKs ekspert:

– Det er litt typisk at man presser litt for hardt på runde to. Jeg synes han var veldig offensiv i stedet for å gå en kontrollert runde, særlig i høyden her. At han ikke klarer å være litt mer tålmodig ... Her roter han bort og ødelegger ... Jeg skal ikke si at hele stafetten er ødelagt for Norge, men ... sa Ola Lunde.

SKJØNTE INGENTING: NRKs skiskytterekspert Ola Lunde. Foto: Anders Boine Verstad

Mesterlig opphenting

Norge, favoritten før første stavtak var tatt, gikk ut på 20. plass – nest sist – hele 1.19 bak teten.

Lægreid klarte, strafferundene til tross, å gå inn noen sekunder på den siste runden. Norge vekslet 1.05 bak Frankrike, som ledet på det tidspunktet.

Men «på det tidspunktet» er veldig relevant for denne stafetten. Det var nemlig ikke bare Lægreid som sprakk. Frankrike gikk også på en smell og skjøt på seg en rekke bom. Heller ikke Italia fikk det helt enkelt på standplass.

– Det var mye fæl skyting i dag, understreket Bjørndalen.

Johannes Thingnes Bø fikk det derimot til å se enkelt ut.

For da Lægreid satte i gang Tarjei Bø på den andre etappen hadde han en vanskelig oppgave: Det var over minuttet opp til teten, men Bø leverte en god etappe, og ved veksling nummer tre var Norge på tredjeplass, litt mer enn halvminuttet bak Italia.

– Norge er fortsatt favoritt, påpekte NRKs ekspertkommentator Ola Lunde.

Etter to skytinger var Thingnes Bø suverent i ledelsen. «Stormen fra Stryn» gikk meget god på den amerikanske snøen, skjøt to fulle hus og sørget for at Vetle Sjåstad Christiansen fikk et meget godt utgangspunkt.

Nærmest Norge ved veksling var USA og Tyskland, henholdsvis 36 og 37 sekunder bak Norge.

Christiansen gikk alene i tet hele etappen, beholdt roen på standplass og gikk i ensom majestet over målstreken i Soldier Hollow.

Italia var nærmest, 26 sekunder bak Norge. Tyskland ble nummer tre.

Dermed slo Norge tilbake etter stafettnedturen i VM der de hadde los på seieren – men måtte til slutt se seg slått av Sverige.

I verdenscupsammenheng er det norske laget suverene på stafett: Sist det norske laget ikke sto øverst på pallen var i januar 2022.