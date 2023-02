Ekspert tror Haaland blir frustrert i City: – Kaster bort talentet

Den norske landslagssjefen Ståle Solbakken stemplet debatten som «visvas» for en uke siden. Da hadde blant andre den tidligere Liverpool-legenden Jamie Carragher ymtet frempå at Haaland muligens hadde valgt feil klubb for å få ut sitt fulle potensial.

Den diskusjonen fortsatte Carragher i CBS-studioet før onsdagens kamp i Mesterligaen mellom RB Leipzig og Manchester City.

Carragher var der klar på at han mener at man ikke har fått sett det fulle repertoaret til Haaland i Manchester City.

– Jeg føler han tidvis blir frustrert i dette Manchester City-laget, for han får ikke ballene tidlig nok. Vi ser fremdeles ikke 100 prosent av Haaland. Vi ser bare 70–80 prosent av han i Manchester City, sa Carragher.

SAMLET LAGET: City-manager Pep Guardiola ga Haaland og de andre City-spillerne noen korte beskjeder etter kampen mot RB Leipzig. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

– Ser litt ukomfortabel ut

Carragher var raskt ute med å understreke at det ikke var en kritikk av Haaland, som han mener har gjort det fantastisk i Manchester City.

– Du har et strålende lag og kanskje verdens beste spiss. Du får ham inn i det laget og hvem bør endre seg for hvem? Ingen. Men han må bli vant til å spille for Manchester City. Det er ikke et kontringsfokusert lag som Borussia Dortmund, men hvis ikke Manchester City spiller den ballen (i bakrom) oftere, så kaster de bort talentet til Haaland. De må møtes på midten, sa Carragher.

EKSPERT: Jamie Carragher. Foto: PETER POWELL / AFP

Ekspertkollega Thierry Henry påpekte på sin side at han mener Haaland har en tendens til å søke etter de samme rommene gang etter gang, gjerne mot bakre stolpe. Samtidig mener Henry at Haaland ikke har de samme kvalitetene sentralt i banen som for eksempel stjernespissene Harry Kane og Karim Benzema.

– Han ser litt ukomfortabel ut når ballen kommer til ham i slike situasjoner, sa Henry.

Debatten fortsatte i CBS-studioet også etter kampen, hvor Carragher stilte spørsmålet om Citys sjanse til å vinne Mesterligaen er større uten Haaland.

– Han er strålende så fort ballen kommer inn i boksen. Det handler om å bli bedre og det er er mer konstruktivt enn destruktivt, sier Henry.

Ett mål på seks kamper

Etter at Haaland gikk målløs av banen mot Leipzig onsdag, har nordmannen nå «kun» ett mål på sine siste seks kamper.

– Noen frustrerende perioder og kamper må man kanskje gå gjennom, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Han er 5–10 prosent under maksnivået sitt i dag. Samtidig, han gjør en bra jobb for laget i en vanskelig bortekamp. Litt dårligere enn i sin beste form, og når laget ikke er på sitt beste heller så går han målløs noen kamper, sier ekspertkollega Morten Langli.

RB Leipzigs Emil Forsberg skryter av bevegelsesmønsteret til Haaland, men mener det tyske laget gjorde en god jobb med å holde nordmannen usynlig.

– Man så hvor farlig Haaland var i kontringsspillet, der han var nære. Men når man kan holde han feilvendt og ha press på han, så er det bedre, sier han til TV 2.

Se høydepunktene fra onsdagens kamp her:

Høydepunkter: RB Leipzig - Manchester City 1-1 – Bilder fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Leipzig kjempet seg tilbake

I selve kampen borte mot RB Leipzig hadde Haaland kun syv berøringer i den første omgangen. Manchester City hadde da full kontroll på hjemmelaget og ledet 1–0 til pause takket være en scoring fra Riyad Mahrez.

I den andre omgangen åpnet det seg mer opp og Haaland gjorde seg flere ganger tilgjengelig i bakrom.

Da han ikke fikk ballen i en situasjon etter 59 minutter virket han frustrert nede på gressmatten.

– Han rister veldig på hodet, Haaland. Frustrert over å ikke få den type baller inn i bakrom. Det er der han sin store styrke. Han er så god til å time de løpene og så vanskelig å stoppe. Han kunne fint blitt spilt der, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Bakromsballen fikk han noen minutter senere, men fra skrått hold og med høyrefoten sendte han skuddet til side for mål. Det var også Haalands første ballberøring inne i hjemmelagets 16-meter.

MISBRUKTE SJANSE: Erling Braut Haaland fikk muligheten til å sende Manchester City opp i en tomålsledelse, men fikk ikke sendt skuddet på mål. Foto: Michael Sohn / AP

Istedenfor var det Leipzig som utlignet tre minutter senere, etter 70 spilte minutter. Med keeper Ederson på bærtur inne i feltet, stanget midtstopper Josko Gvardiol enkelt inn 1–1.

For Haaland endte kampen uten scoringer og dermed gikk han målløs av banen i Leipzig for første gang, etter å ha hatt 22 ballberøringer i kampen. I løpet av tiden som spiller i Borussia Dortmund scoret han fire mål på to kamper borte mot Leipzig.

Returkampen spilles i Manchester 14. mars. I den andre kampen i Mesterligaen onsdag kveld vant Inter 1–0 hjemme mot Porto.