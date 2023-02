Haaland banket inn den berømte spikeren i kista da han åtte minutter før full tid hamret til med høyrefoten, plasserte ballen i det lengste hjørnet og satte full fart mot Manchester City-supporterne. Haalands scoring, hans 26. for sesongen i Premier League, fjernet all tvil.

– Det var en liten krig. Mange dueller, mye bra spill og mye kynisme, sier Haaland til Viaplay etter kampen.

Nordmannen hadde en rekke tøffe dueller mot midtstopperne Gabriel og William Saliba, i tillegg til at det var høyt tenningsnivå generelt i kampen.

– Jeg koser meg jeg når de drar og sparker litt på meg, sier Haaland med et smil.

– Et monster

Manchester City er nå serieledere og målmaskinen Haaland har allerede tangert klubblegenden Sergio Agüeros beste ligasesong, målt i antall scoringer.

– Han var et monster i andre omgang, sier landslagssjef Ståle Solbakken i Viaplay-studio etter kampen.

– Fantastisk avslutning. Spiss-spill fra øverste hylle, sier tidligere Premier League-spiss Chris Sutton på radiosendingen til BBC.

Se Høydepunktene: Arsenal - Manchester City 1-3

Frustrert Ødegaard

Hvor lenge Manchester City blir værende der gjenstår imidlertid å se. Akkurat nå er de foran Arsenal på målforskjell, men «The Gunners» har én kamp mindre spilt. Lagene skal også møtes én gang til i løpet av sesongen.

Det kan fort bli ampert da også.

Det var nemlig høy temperatur i en kamp der så mye sto på spill. Flere har omtalt denne kampen som potensielt tittelavgjørende. Det var flere knallharde dueller, susende taklinger og krangling mellom spillerne.

Kevin De Bruyne fikk store deler av Emirates Stadium mot seg da han dyttet Arsenal-trener Mikel Arteta, som hindret De Bruyne i å ta et kjapt innkast:

Foto: DAVID KLEIN / Reuters

For Arsenal-kaptein Martin Ødegaard ble det en tøff kveld. Arsenal gikk på sitt første hjemmetap på 13 ligakamper og Arsenal har nå tre strake ligakamper uten seier og luken de hadde på toppen av tabellen er spist opp.

Foto: DAVID KLEIN / Reuters

– Vi er gode i store deler av kampen og er bedre enn dem i store perioder. Men i boksene setter vi ikke sjansene våre og slipper dem for enkelt til. Det er i boksene det blir avgjort, men resten er ganske bra, sier Martin Ødegaard til Viaplay etter kampen.

– Det er frustrerende selvfølgelig. Vi skulle gjerne hatt seieren i dag. Men det er lenge igjen, vi forholder oss rolige og tar én kamp om gangen, legger Arsenal-kapteinen til.

Ellevill jubel

De Bruyne var nok en gang sentral for Pep Guardiolas menn, og det var han som sørget for 1–0 til de lyseblå. Han snappet opp en løs støttepasning fra Takehiro Tomiyasu og gjorde ingen feil da Arsenal-målvakt Aaron Ramsdale kom rusende ut: Begieren løftet ballen over keeperen og satte inn 1–0.

Men noen minutter før pause fikk Arsenal utligningen: Ederson meide ned Eddie Nketiah inne i egen 16-meter og Bukayo Saka holdt hodet kaldt, til tross for at Ederson prøvde å psyke ham ut.

Etter pause ble det svært oppstykket spill. Mange frispark begge veier og lite flyt fra de to lagene som har gjort det best i ligaen denne sesongen.

Haaland trodde han hadde sikret bortelaget straffespark da han gikk i bakken etter en dragkamp med Gabriel, men nordmannen startet løpet sitt for tidlig og straffeavgjørelsen ble omgjort på grunn av offside etter en VAR-sjekk.

Men Haaland fikk sin revansje. Han var tredje sist på ballen da Manchester City gikk opp i 2-1: Manchester City vant ballen høyt, Haaland rullet videre til Ilkay Gündogan som uselvisk spilte ballen til Jack Grealish. Hans avslutning gikk via Tomiyasu og forandret retning, akkurat nok til å overliste Ramsdale.

NUMMER 26: Erling Braut Haaland tegnet seg på scoringslisten i storkampen mot Arsenal. Drømmen om Premier League-gull lever for nordmannen. Foto: GLYN KIRK / AFP

Ti minutter senere punkterte Haaland kampen. Han satte fingeren mot panna og feiret som sin røde byrival Marcus Rashford, kastet seg på kne og skled mot ekstatiske Manchester City-supportere.

– Det er skuffende. Vi ga dem målene, sier Mikel Arteta etter kampen.

Og om ikke gullkampen var åpen fra før så er den det i hvert fall nå.

– Et tungt slag for Arsenal. Hvordan slår de tilbake nå? Ja, de har en kamp til gode, men Manchester City var glimrende i andre omgang. De flekset musklene sine og sa til Arsenal «det er oss dere må slå», sier Chris Sutton på radiosendingen til BBC.