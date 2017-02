Ekspert om norsk VM-skyting: – Det er for dårlig. Det holder ikke mål

– Hilde med tre runder, Fanny med fire og Marte som skjøt tre bom på første liggende... Da er både løpet og jaktstarten ødelagt. Og Tiril med to, det holder ikke mål i dagens verden i skiskyting, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

Tiril Eckhoff var godt fornøyd med sin 13. plass, men man må bla helt ned til nummer 45 for å finne neste norske jente på resultatlisten.

– Vi skyter for dårlig. Vi ser jo det, sier trener og bror Stian Eckhoff.

Savner treningskvaliteten

Han mener mixed-stafetten torsdag var «grei», og innrømmer at sprinten i Hochfilzen ble en nedtur. Først og fremst fordi jentene ikke leverer som på trening.

– De gjør ikke helt det de har trent på. De gjennomførte annerledes. Veldig mange skjøt seg bort i starten da vi hadde sjansen. Marte hadde for eksempel tre grove bom som ikke hadde noe med vind å gjøre. Det er et tegn på at det er litt spenninger og at man har lyst til å vise seg frem, sier Eckhoff.

– Det er ganske trist bak Tirils 13. plass?

– Jeg tror ikke vi kan forvente all verden. Vi har én pallplass i verdenscupen tidligere denne sesongen. Alle håper vi skal være med der oppe, men vi må være realistiske.

Det var en nedbrutt Marte Olsbu som gikk gjennom pressesonen rundt en halvtime etter målgang. Etter 54. plassen innrømmet hun at det fristet lite å gå søndagens jaktstart.

– Veldig skuffende og skikkelig frustrerende. Jeg er veldig skuffet. Dette er kjipt i et mesterskap. Men jeg vet jeg er i bra form, og den svake skytingen skyldes en feilvurdering, så sånn sett er det ikke krise.

Fornøyd Eckhoff

Tiril Eckhoff derimot smilte bredt for sin 13. plass og var også fornøyd med én bom på liggende og stående.

– Jeg er faktisk fornøyd. Tro det eller ei. Jeg kunne sikkert gått litt fortere og brukte litt lang tid på standplass, men det er alltid noe å hente. Vi er ikke så langt unna.

– Den nest beste norske ble nummer 45, minner en journalist om.

– Eller, jeg er ikke så langt unna da. Men vi kommer sterkere tilbake alle sammen!