Ekspert mener Klæbo risikerer vraking til VM-distanse

For NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener nå at Johannes Høsflot Klæbo er Norges femtevalg til 15 kilometer klassisk i verdensmesterskapet i Seefeld.

Fire utøvere får gå i VM. Foran Klæbo i køen er Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen, Sjur Røthe og Didrik Tønseth, mener Bjørn. Bak Klæbo havner Martin Løwstrøm Nyenget, mens Hans Christer Holund per dags dato er et syvendevalg, sier NRK-eksperten.

– Denne distansen er noe flere utøvere har satset spesielt på i år. Norge har ikke vunnet den i VM- eller OL-sammenheng siden Oddvar Brå gjorde det i 1982, sier Bjørn.

– Og selv om Klæbo vant verdenscupen sammenlagt i fjor, må han bekrefte form på 15 kilometer intervallstart.

Siste uttaksrenn like etter Tour de Ski

SLITEN: Johannes Høsflot Klæbo, her i målområdet etter søndagens renn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo har imidlertid åpnet Tour de Ski godt. Seier på sprinten lørdag og en 12. plass på 15 kilometer intervallstart i fristil, gjør at han er helt oppe på en tredjeplass i sammendraget med fem etapper igjen. Han har bare ti sekunder opp til tour-leder Aleksandr Bolsjunov.

Samtidig skal han være svært klar over at han ennå ikke er kvalifisert til 15 kilometeren i klassisk i VM i Seefeld.

Aller siste mulighet til å kvalifisere seg dit kommer i Otepää, Estland, den 20. januar. Det er antatt å bli et helt spesielt rotterace mellom de nevnte fem øverst i denne saken og en løper som Hans Christer Holund.

Skal til Estland

SPRINTTRENER: Arild Monsen, her fra rennet i Tour de Ski lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På spørsmål om 15 kilometeren i Otepää, som går bare 13 dager etter Tour de Ski avsluttes, har gitt noe hodebry for Klæbo med tanke på å fullføre eller stå av touren, svarer sprinttrener Arild Monsen slik:

– Han må på startstreken i Otepää og det vet han selv.

– Så der bør han gå?

– Han skal gå 15 kilometeren i Otepää. Det må han, sier Monsen.

– Må begynne å tenke på det

Klæbo sier han ikke har tenkt på 15 kilometeren om snaue tre uker.

– Men man må prestere der også, som på alle steder. Mange vil gå 15 kilometer. Jeg tror det blir det viktigste rennet for min del etter touren, med tanke på VM.

– Men klarer du å være i godt slag i distanse etter en lang tour?

– Det må være målet. Jeg har ikke tenkt på det. Men jeg må begynne å tenke på det når du sier det, sikkert, sier Klæbo og smiler godt.

– Men føler du at du er inne på 15 kilometer-laget til VM?

– Nei, men det er heldigvis en stund til VM ennå. Men jeg må gå fort på distanse snart, jeg, sier han.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum var svært forsiktig med å slå fast noe som helst for Klæbos del, utover å si at «han vet hvilke renn som gjelder for å kvalifisere seg».

Andre har levert

15 kilometer klassisk er ingen hvilken som helst distanse for Klæbo. I gjennombruddssesongen 2016/2017 hadde han en rekke gode resultater, mens han sist sesong vant denne distansen i verdenscupen i Finland.

Deretter fulgte han opp, for et drøyt år siden, med en helt spesiell prestasjon under den 15 kilometer lange klassiske jaktstarten i verdenscupen i Dobbiaco.

Denne sesongen har han vært topp ti en rekke ganger. Blant annet nummer seks på langrennsåpningen på Beitostølen, nummer ni i verdenscupen i Ruka. Samtidig har både Tønseth, Iversen, Sundby og Røthe vært råsterke på distanse fra midten av november. Klæbo har vært et stykke unna verdenstoppen, men verdens beste i sprint.

– Tror han kjenner på trykket

Derfor mener Bjørn fire allroundere er foran ham i løypa til den VM-distansen 27. februar.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her fra fjorårets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror han kjenner på trykket med at det er hardt konkurranse å slå seg inn på det laget der. Men så vet vi at han er god på den distansen. Jeg har tro på Johannes med tanke på det han har vist hittil i Tour de Ski. Han har gode muligheter, men må som sagt bekrefte form også.

– Blir det et rent amerikansk uttak i Otepää?

– Ja, bortimot. Det å være på pallen smeller aller best. Sundby har en fjerdeplass, Iversen en andreplass. Har du sånne løp, så slår du deg inn på laget. Du kan risikere å bli nummer seks og syv i et renn og ikke få gå i VM, sier Bjørn.