– Jeg prøvde bare å ta min plass og være «bitch», sier Eckhoff om spurtoppgjøret mot tyske Laura Dahlmeier.

PALLEN: Denise Herrmann (midten) tok gull, foran Tiril Eckhoff og Laura Dahlmeier. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

En råsterk spurt som ga VM-sølv til 28-åringen. Hun flirer når hun snakker med NRK etter løpet. Eckhoff var først ned bakken på vei inn til stadion. I siste sving var det bare så vidt Dahlmeier kom seg riktig inn på oppløpet.

Eckhoff forteller at hun hadde planlagt avslutningen på løpet.

– Jeg hadde sett for meg at jeg skulle ta innersvingen, men så kom hun på siden min, og da var jeg veldig redd for at det skulle bli disk og krøll, men jeg tok henne uansett, forklarer Eckhoff.

Gode venninner

Mot slutten av spurten ga hun til og med konkurrenten litt plass.

– Jeg var litt usikker på om jeg var først, og så tenkte jeg «Nå kan jeg ikke bli disket», så jeg var kompis, forklarer Eckhoff.

Hun og Dahlmeier er til daglig gode venner, og har vært på flere fjellturer sammen i Europa blant annet. Den tyske stjernen mener kampen var redelig.

– Det var ikke noe problem, vi er selvfølgelig fortsatt venninner. Hun var bedre enn meg i dag, sier hun til NRK sittende to plasser bortenfor Eckhoff på pressekonferansen i Östersund.

Smilene er på plass hos dem begge, selv om de var sjanseløse på gullet mot tyske Denise Herrmann.

Svensk helsprekk

Gullkampen ble avgjort på siste stående skyting. Mona Brorsson hadde muligheten til å sikre et sensasjonelt svensk gull på jaktstarten, og kom inn på matta alene, nesten et halvt minutt foran Herrmann og Dahlmeier, etter å ha skutt fullt på de tre første skytingene.

Men Brorsson bommet hele fire ganger, og ble til slutt nummer syv etter kollapsen.

– Jeg gremmes litt og det er forargelig, men samtidig prøver jeg ta med meg det som er bra, for veldig mye var det. Det var utrolig heftig å stå der på bane en, på hjemmebane med publikum i ryggen var en heftig opplevelse, forteller hun til NRK.

Hun koster på seg et smil. Selv om den første pallplassen i hennes karriere netopp har røket.

– Jeg sa til meg selv at nå får du f**n meg bare gå. På nest siste runde gikk jeg jo i ledelse. Jeg nøt det, men da jeg kom inn på stadion siste gang og hørte publikum, så var tankene overalt. De var overalt da jeg skulle skyte også, og jeg fikk problemer med å fokusere. Det må jeg jobbe med til neste gang, sier Brorsson.

Første siden 2014

Eckhoff er med sitt VM-sølv første norske kvinne som tar en mesterskapsmedalje på jaktstart siden Tora Berger tok sølv på jaktstarten under OL i Sotsji i 2014.

Marte Olsbu Røiseland startet jaktstarten som nummer 25, men gikk seg opp til 4. plass. Ingrid Landmark Tandrevold, som tok sølv på sprinten, ble nummer åtte.